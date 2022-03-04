Багаудин Гайтукиев задержан в Ингушетии

04 марта 2022, 03:03

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Силовики задержали в Ингушетии врача и активиста Багаудина Гайтукиева.

О задержании Гайтукиева ингушское отделение партии "Гражданская инициатива" сообщило на своей странице grazhdan.in.ing в Instagram.

"Задержан известный в республике врач Гайтукиев Багаудин, по словам коллег Гайтукиева, утром его забрали из дома представители спецслужб", - говорится в сообщении от 3 марта.

В сообщении отмечается, что Гайтукиев также занимался в Ингушетии общественной деятельностью, открыто выступал с гражданской позицией.

Гайтукиева подозревают в пособничестве боевикам, сообщается в паблике _ingushetia_today_ в Instagram.

Родственница подтвердила задержание Гайтукиева. "Сегодня (3 марта) рано утром люди в масках увезли моего племянника, Гайтукиева Бахаудина в неизвестном направлении. Многие знают его лично. Он врач! Много лет занимается благотворительностью! Он всегда нёс только добро!" - написала на своей странице в Facebook пользователь Roza Ya.

Гайтукиева обрел известность после успешно проведенной в 2009 году операции на тот момент главе Ингушетии Юнус-Бек Евкурову после атаки смертника на кортеж, в результате которой погиб его охранник. Евкуров присвоил ему почетное звание "Заслуженный врач Республики Ингушетия".

Покушение на Евкурова произошло в июне 2009 года на окраине Назрани. Глава республики в составе кортежа из нескольких автомобилей направлялся в свою резиденцию в городе Магасе. На пути следования колонны произошел мощный взрыв. Ранения получил Евкуров, двое его охранников, водитель Евкурова скончался. По версии силовиков, бомбу мог привести в действие террорист-смертник.

"Кавказский узел" также писал, что 27 января члены "Гражданской инициативы" со ссылкой на очевидцев сообщили о похищении блогера и члена партии Адама Хамчиева. Вечером стало известно, что Хамчиев находится в полиции по подозрению в хранении переделанного из травматического в боевой пистолета и трех патронов. Однопартийцы связали преследование Хамчиева с его общественной активностью. 29 января суд избрал блогеру Хамчиеву меру пресечения в виде домашнего ареста. По словам адвоката, суд, отказавшись заключить Хамчиева под стражу, учел доводы защиты о том, что активист не планирует скрыться от следствия или угрожать свидетелям. Близкие Хамчиева рассказали об угрозах в его адрес.