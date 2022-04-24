Жители Степанакерта призвали не допустить повторения геноцида

24 апреля 2022, 15:39

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Участники факельного шествия в Степанакерте выступили с призывом к международным структурам "поднять планку выполнения требований" международной конвенции о геноциде. Турция должна признать геноцид армян в Османской империи, а мировое сообщество обязано не допустить повторения таких трагедий, указали карабахские политики.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Ереване прошло факельное шествие в память жертв геноцида армян в Османской Турции. Участники акции сожгли флаги Турции и Азербайджана, а также потребовали от армянских властей отказаться от политики территориальных уступок. Факельные шествия в память о жертвах геноцида прошли также в Степанакерте и городах и районах Нагорного Карабаха. Все страны мира должны осудить геноцид армян и признать его преступлением против человечества, заявили участники акции в Степанакерте.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 государств, в том числе Россия. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

24 апреля во всех действующих церквях Нагорного Карабаха проведена Святая Литургия в память жертв геноцида армян и всех жертв карабахских войн. Представители властей и общественных организаций возложили цветы и венки на Степанакертском мемориальном комплексе, у памятника-колокольни в память жертв геноцида, у памятников жертв погромов в Сумгаите и в карабахском селе Марага, и на могилах погибших воинов во всех карабахских войнах, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Спустя 107 лет события в Османской империи так и не получили полноценной оценки международного сообщества, отметили участники факельного шествия. "Исполняется 107 лет первому геноциду XX века. С тех трагических времен прошло более века, между тем международное сообщество в полной мере не осудило это преступление, не дало беспристрастной оценки этим событиям, оставив безнаказанными тех, кто совершил преступление. За последние 50 лет более 30 стран признали преступления, совершенные в Западной Армении в 1915-1922 годах, как геноцид, открыв тем самым путь к торжеству исторической справедливости, однако всего этого недостаточно, чтобы пресечь в наши дни расистские преступления, совершаемые против человечности в разных уголках мира", - говорится в тексте заявления участников факельного шествия, опубликованном на сайте официального издания карабахской партии АРФ "Дашнакцутюн" "Апараж".

Авторы заявления отметили, что осенняя война 2020 года "была актом агрессии, нацеленным на продолжение геноцида армян", напомнив о продолжении "провокаций на армянских границах". "В сложившейся ситуации Армения и Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") обязаны противостоять на государственном уровне антиармянским угрозам и оставаться верными политико-правовым принципам, закрепленным в декларациях о провозглашении обоих армянских государств, вновь подтвердив общие с армянской диаспорой требования", - говорится в тексте заявления.

Участники факельного шествия обратились к мировому сообществу. "Мы, все участники факельного шествия, организованного в Степанакерте для поминания жертв геноцида армян, обращаемся к мировому сообществу с призывом поднять планку выполнения требований международной конвенции "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", не предавать народ Арцаха (...) Безнаказанность преступлений против Арцаха станет поводом для осуществления новых преступлений против человечества в разных уголках мира", - говорится в тексте документа.

6 апреля в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения. 13 апреля Пашинян сообщил о призывах международного сообщества "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха. Изменение статуса Нагорного Карабаха неприемлемо, заявили депутаты, призвав Пашиняна отказаться от переговоров об этом с Азербайджаном. По мнению политологов, автономия Нагорного Карабаха в составе Азербайджана вызовет исход с этой территории армянского населения и протесты в Армении.

Геноцид армян был первым в истории человечества, осуществленном на государственном уровне, заявил сегодня МИД Нагорного Карабаха. "После этого Турция совершила геноциды и насильственные депортации греков, ассирийцев, езидов, курдов, в результате чего погибли миллионы невинных людей", - указано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Неадекватные и запоздалые оценки мирового сообщества, по сути, предоставили карт-бланш на осуществление новых преступлений. отметило ведомство. "С 1988 года по сей день армянский народ многократно сталкивался с проявлениями геноцидальной политики - погромы и массовые убийства армянского населения в Сумгаите, Баку, Мараге, турецко-азербайджанская агрессия против Арцаха в 2016-м и 2020 годов", - говорится в заявлении.

Сумгаитский погром – беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР, продолжавшиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года. По данным Генпрокуратуры СССР, в беспорядках погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено. По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализе свидетельств о смерти, число погибших составило сотни человек, говорится в материале "Кавказского узла" "Сумгаитские погромы", опубликованном в разделе "Справочник". 13 января 1990 года в Баку начался погром армян, было убито не менее 40 человек. Наибольшей интенсивности погромы достигли 13 и 14 января и продолжались до ввода 35-тысячного армейского корпуса 20 января. В результате операции были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Геноцид армян – это "политическое, правовое и моральное клеймо на мировом сообществе, которое можно стереть только посредством международного признания и осуждения", - подчеркнул МИД Нагорного Карабаха.

Армяне всего мира чтят память погибших, отметил спикер парламента Нагорного Карабаха Артур Товмасян. "После геноцида наш (армянский) народ нашел в себе силы построить государственность. И, несмотря на многочисленные и разнообразные вызовы и трудности, сегодня ее флаг развевается над посольствами во многих странах. Возрождение и торжество армян произошло в Республике Арцах в конце ХХ века. Отрицание (геноцида) официальной Турцией стало продолжением враждебного отношения в ходе трех арцахских (карабахских) войн, развязанных Азербайджаном", - заявил спикер парламента Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.

Он провел параллели между событиями в 1915-1922 годах и нынешней ситуацией в Нагорном Карабахе. "Сегодня время поставило новый вызов: у нас нет другого выбора, кроме как быть более сплоченными, энергичными и патриотичными, чем когда-либо". По его словам. предотвратить повторение геноцида поможет только "единство всех армян".

За трагедией в Сумгаите в 1988 году последовали погромы и депортация армян в более чем 320 городах и селах Азербайджана, заявил в феврале 2021 года Армении Арман Татоян. После погромов из Азербайджана в Нагорный Карабах прибыло более 120 тысяч беженцев, лишь 30 тысяч из них остались в Нагорном Карабахе, все их проблемы до сих пор не решены, рассказали беженцы.

Признание и осуждение Геноцида армян не имеет альтернативы,- заявил Госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Современная Турция отказывается от ответственности за ужасное преступление, забывая, что преступление не имеет срока давности и отрицание также является преступлением", - подчеркнул он в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Турция поддерживает политику Азербайджана в отношении армян Нагорного Карабаха.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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