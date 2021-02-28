Память жертв сумгаитских погромов почтили в Ереване и Степанакерте

28 февраля 2021, 23:07

За трагедией в Сумгаите в 1988 году последовали погромы и депортация армян в более чем 320 городах и селах Азербайджана, заявил сегодня омбудсмен Армении Арман Татоян. После погромов из Азербайджана в Нагорный Карабах прибыло более 120 тысяч беженцев, лишь 30 тысяч из них остались в Нагорном Карабахе, все их проблемы до сих пор не решены, рассказали беженцы.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно в Армении и Нагорном Карабахе проходят акции в память о жертвах событий в Сумгаите. 28 февраля 2020 года траурные мероприятия в память о жертвах беспорядков в Сумгаите прошли в Мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване.

Сумгаитский погром – беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР, продолжавшиеся с вечера 26 по 29 февраля 1988 года. По данным Генпрокуратуры СССР, в беспорядках погибли 26 армян и шесть азербайджанцев, более ста человек было ранено, свыше двухсот квартир было разграблено, десятки автомобилей сожжены или разбиты. Также было разгромлено множество мастерских, магазинов, киосков и других общественных объектов. По данным различных, более поздних источников, основанных на рассказах очевидцев и анализе свидетельств о смерти, число погибших составило сотни человек, говорится в материале "Кавказского узла" "Сумгаитские погромы", опубликованном в разделе "Справочник".

Движение "Национально-демократический полюс", в которое входят Всеармянское движение "Сасна Црер", Европейская партия Армении, а также ряд политических и общественных деятелей, провело сегодня факельное шествие, приуроченное к 33-й годовщине погромов в Сумгаите. Акция началась с минуты молчания в память жертв погромов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Погромы в Сумгаите носили этнический характер, людей убивали по национальному признаку, заявил до начала шествия представитель движения, сопредседатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян. В шествии, по данным организаторов, приняли участие порядка 300 человек. Участники факельного шествия прошлись по улицам Еревана до памятника Гарегину Нжде в центре армянской столицы. Безопасность шествия обеспечивали несколько десятков полицейских.

Погромы стали ответом на стремление обрести независимость

Президент Армении Армен Саргсян, Католикос всех армян Гарегин II, МИД Армении и омбудсмен Армении Арман Татоян выступили сегодня с посланиями и заявлениями по случаю 33-й годовщины сумгаитских погромов. 27 февраля Мемориальный комплекс Цицернакаберд, где установлен хачкар в память жертв сумгаитских погромов, посетил премьер-министр Никол Пашинян.

Массовые погромы и депортация армян стала ответом на мирную борьбу и стремление населения Нагорного Карабаха к свободной и независимой жизни на своей исторической родине, говорится в послании президента Армена Саргсяна. Безнаказанность азербайджанских властей привела спустя два года к новым трагедиям в Баку, Гандзаке и Мараге, считает глава армянского государства. "Политика армянофобии проявилась также во время последней войны, в частности, в бесчеловечном отношении, пыткам и убийствам жителей Нагорного Карабаха и армянских пленных. До сих пор судьба многих армян неизвестна", - отметил он в своем послании.

13 января 1990 года в Баку начался двухдневный погром армян, в ходе которого погибли, по разным данным, от 40 до 90 армян. Наибольшей интенсивности погромы достигли 13 и 14 января и продолжались до ввода 35-тысячного армейского корпуса 20 января. В результате операции были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения, говорится в справке "Черный январь" в Баку (1990)", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Погромы стали ответом на стремление обрести независимость, считает католикос всех армян Гарегин II. "Осенняя война, развязанная Азербайджаном при поддержке Турции, и ее последствия свидетельствуют, что Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана", - говорится в послании главы Армянской Апостольской церкви.

После трагедии в Сумгаите последовали погромы армянского населения в Гандзаке, Баку и еще более чем 320 городах и селах Азербайджана, заявил омбудсмен Армении Арман Татоян. Он, в частности, напомнил об операции "Кольцо" в апреле 1991 года по изгнанию армян из мест их проживания, а также трагедии в Мараге в апреле 1992 года, жертвами которой стали 57 человек, в том числе женщины и дети. Обе эти операции были осуществлены при поддержке азербайджанского ОМОН, сказано в заявлении армянского омбудсмена. Они "совершались исключительно на этнической почве и были направлены на уничтожение и депортацию армян", отметил омбудсмен. Отсутствие оценок со стороны международного сообщества, а иногда и молчание, только способствовало продолжению политики армянофобии, считает Татоян.

Погромы в Сумгаите стали ответом на стремление народа Нагорного Карабаха обрести независимость, заявил МИД Армении. "Безнаказанность сумгаитских погромов привела к новым преступлениям", - отмечается в заявлении. "Расстрелы армянских военнопленных и мирных граждан в Гадруте и других населенных пунктах, оказавшихся под военным контролем Азербайджана, также стали результатом этой безнаказанности", - сказано в заявлении ведомства.

В Степанакерте почтили память жертв погромов в Сумгаите

27 февраля по инициативе общественной организации "Союз беженцев Нагорно-Карабахской республики" состоялось возложение цветов к Щиту памяти погибших и пропавших без вести в сентябрьской войне 2020 года на площади Возрождения, а после - к памятнику жертвам событий в Сумгаите. В церемонии приняли участие беженцы из Азербайджана и представители общественности. 28 февраля руководство Нагорного Карабаха и жители Степанакерта посетили Мемориальный комплекс, где возложили цветы к памятнику жертвам погромов в Сумгаите.

Массовые убийства в Сумгаите полностью соответствуют правовой формулировке о геноциде, преступлении против человечества, установленной в Конвенции ООН 1948 года "О предупреждении и наказании преступления геноцида", отмечается в заявлении депутатских фракций парламента Нагорного Карабаха по случаю 33-й годовщины погромов в Сумгаите. "Насилие на почве национально-религиозной нетерпимости не получило адекватной оценки со стороны политического руководства Советского Союза и соответствующих международных организаций и привело к массовым убийствам и принудительным депортациям, что стало образом действий азербайджанского режима", - говорится в заявлении.

Депутаты призвали международное сообщество осудить геноцид в Сумгаите и политику Азербайджана по отношению к Армении, говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента Нагорного Карабаха.

МИД Нагорного Карабаха также назвал события в Сумгаите в феврале 1988 года "геноцидом" и "одним из самых трагических событий современной истории армянского народа". "Сумгаитская резня положила начало целой серии преступлений против человечности, совершаемых в рамках государственной политики Азербайджана в отношении армянского народа на всех этапах азербайджано-карабахского конфликта. Геноцид, систематические этнические чистки и массовые убийства, осуществленные азербайджанскими властями в 1988-1991 годах, после распада СССР сменились военными преступлениями в ходе вооруженных агрессий против Нагорного Карабаха и ее народа в 1991-1994, 2016 и 2020 годах", - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха, распространенном 28 февраля.

Безнаказанность и отсутствие соответствующей реакции международного сообщества приводили к усилению агрессии и увеличению масштабов преступлений, совершаемых в отношении народа Нагорного Карабаха. "Отказ Азербайджана возвращать военнопленных и удерживаемых в плену гражданских лиц, (...) является ярким примером преступной политики, порожденной безнаказанностью и вседозволенностью", - заявил МИД Нагорного Карабаха.

Карабахский вопрос – это геополитический вопрос, считает председатель "Союза беженцев Нагорно-Карабахской республики" Саро Сарьян. "Пока в геополитическом поле не будет стабильности, а мы видим напряженность между ведущими странами мира, мы (Нагорный Карабах) всегда будем в зоне риска. Кроме того, есть упущения армянских властей за эти 30 лет. А сам вопрос беженцев из Азербайджана был запущен. Но есть относительная надежда, исходя из того, что одна из стран посредников Минской группы ОБСЕ, Россия, взяла под защиту уцелевшую часть Нагорного Карабаха", - отметил он.

Государство уделяет проблемам беженцев недостаточно внимания

В Нагорный Карабах из Азербайджана в конце восьмидесятых и начале девяностых годов XX века прибыло более 120 тысяч армянских беженцев, и лишь 30 тысяч из них обосновались здесь, остальные уехали в разные страны после окончания первой карабахской войны. "Но беженцы из Азербайджана в Нагорном Карабахе по сей день не получили морально-психологической компенсации и международного признанного статуса. У нас лишь внутренний статус, выданный нашим правительством", - отметил Саро Сарьян. По его словам, сейчас беженцам с перешедших под контроль Азербайджана территорий армянские власти уделяют больше внимания – существуют разные социальные программы, – чем было к беженцам из Азербайджана.

Союз беженцев Нагорно-Карабахской республики во время войны осенью 2020 года не прекращал свою деятельность, степанакертский офис продолжал работу, поддерживая беженцев продуктами, вещами, деньгами, рассказал Саро Сарьян. "После войны офис в Степанакерте начал процесс регистрации беженцев из Азербайджана, которые стали жертвами в результате агрессии Азербайджана осенью 2020 года. Это семьи, где есть раненые или погибшие, которые потеряли дома и имущество. Регистрируем семьи, которые стали двойными или тройными беженцами – то есть за все время карабахского конфликта, они несколько раз были насильственно депортированы. Также те семьи, которые вернулись из Армении", - рассказал Сарьян корреспонденту "Кавказского узла".

Данные о числе беженцев будут опубликованы по окончании процесса регистрации, сообщил он. "Есть устная договоренность с правительством, что, возможно, беженцы из Азербайджана будут включены в список льготников для получения жилья. Потому наш офис начал регистрацию", - заметил Сарьян.

"Самым актуальным остается вопрос жилья для всех беженцев. Они размещены по гостиницам, съемным квартирам. Но и этого недостаточно. Есть семьи беженцев, которые хотят вернуться в Нагорный Карабах из Армении, но их села находятся под контролем Азербайджана. Мы надеемся, что вопрос жилья для беженцев будет решен в кратчайшие сроки", - сказал Сарьян.

Сам Саро Сарьян с семьей до войны проживал в Шуши. Сейчас его семья из шести человек временно проживает у родственников.

Необходимо повысить уровень и активность армянской дипломатии в вопросах беженцев, считает представитель "Союза беженцев НКР" Рузанна Авакян, беженка из Сумгаита, ныне проживающая в Степанакерте. "Вопрос армянских беженцев из Азербайджана недостаточно поднимался дипломатами в международных структурах. Азербайджан за 30 лет смог проблемы своих беженцев вывести на международный уровень, а беженцы в Нагорном Карабахе так и остались без внимания, без международного статуса", - отметила беженка из Сумгаита.

Даже после войны 2020 года, в результате которой беженцев стало больше на несколько тысяч, вряд ли международное сообщество обратит внимание на их проблемы, полагает Авакян. "В ходе 44-дневной войны международное сообщество (...) не отреагировало на то, что бомбят мирные населенные пункты, что погибают и попадают в плен мирные люди. Я не надеюсь, что это сообщество обратит внимание на проблемы беженцев", - сказала Авакян.

Армянское сообщество в одиночестве будет решать социальные проблемы беженцев, как это было на протяжении прошедших 33 лет, полагает она. "До осенней войны проблемами беженцев занималось только наше государство. Но полностью не решило – вопрос жилья для примерно 500 семей беженцев оставался открытым. А сейчас, когда у нас в результате войны, есть беженцы из Гадрутского, Карвачарского, Кашатагского районов, из сел Мартунинского, Аскеранского, Мартакертского, Шушинского районов, я не знаю, в состоянии ли будет государство решить их проблемы, особенно когда вопрос жилья стоит остро для этих семей", - сказала Рузанна Авакян.

В этот день чтят память всех жертв погромов в Азербайджане и погибших в войне, отметила беженка из Азербайджана, ныне проживающая в Степанакерте, Светлана Гарибян. "К сожалению, агрессия по отношению к армянам не прекращается – история повторяется снова и снова, и надлежащая оценка этим агрессивным действиям не дается со стороны международного сообщества", - заметила Гарибян.

Она отметила, что "Союз беженцев" пока не имеет возможности предоставлять какую-либо социальную помощь беженцам, но организовывает психологическую помощь для всех желающих в виде встреч и бесед.

Сумгаитские погромы тесно связаны с новейшей историей Нагорного Карабаха. "Кавказский узел" мониторит ситуацию в зоне карабахского конфликта на странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" опубликованы статьи "Армия обороны Нагорного Карабаха", "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Кто же все-таки признал Карабах?" и "Минская группа ОБСЕ".