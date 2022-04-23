Факельным шествием почтили жители Степанакерта память жертв геноцида армян

23 апреля 2022, 21:17

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Факельное шествие и открытие документальной фотовыставки состоялись сегодня в Нагорном Карабахе в память жертв геноцида армян в Османской империи. Все страны мира должны осудить геноцид армян и признать его преступлением против человечества, заявили участники акции в Степанакерте.

Как писал "Кавказский узел", участники памятных мероприятий в Степанакерте 23 и 24 апреля 2021 года потребовали от мирового сообщества признания геноцида армян и независимости Нагорного Карабаха. Цветы и венки были возложены к монументу в память погибших в Османской империи в 1915 году и к военному мемориалу.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 20 государств, в том числе Россия. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Ежегодное факельное шествие, организованное по инициативе Союза молодежи партии АРФ "Дашнакцутюн", прошло вечером 23 апреля в Степанакерте.

"С 1915 года до сегодняшнего дня в политике наших врагов ничего не изменилось. Та же самая политика геноцида применяется сегодня по отношению к Арцаху (Нагорный Карабах - прим. "Кавказского узла"). Поэтому сегодня мы хотим заявить "нет" этой политике, и чтобы требование и наше желание жить на своей родине были услышаны всеми в мире. Также, чтобы усилить национальное сопротивление, это должно стать обязанностью каждого армянина. Сегодня как никогда необходимо показать миру наше единство", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" организаторы шествия, представители Союза молодежи партии АРФ "Дашнакцутюн".

Отметим, что власти Нагорного Карабаха разрешили 23 и 24 апреля массовые мероприятия по случаю 107-й годовщины геноцида армян, несмотря на ранее принятый запрет на подобные мероприятия. "22 апреля указом президент республики Арцах (Нагорный Карабах - прим. "Кавказского узла"), внесены изменения в указ от 26 марта 2022 года "О временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения, объявленного на территории Республики Арцах". В частности, согласно указу, ограничение права на свободу собраний не распространяется на мероприятия, которые будут проводиться 23 и 24 апреля 2022 года по случаю Дня памяти жертв геноцида армян", - сообщили в пресс-службе аппарата президента Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

26 марта президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях военного положения.

Факельное шествие началось в Степанакерте в 19.00 (18.00 мск) во дворе церкви Св. Акоба, после совместной молитвы в память невинных жертв геноцида армян.

В акции участвовали представители церкви, правительства, парламента, госструктур, учащиеся вузов и школ, общественность Степанакерта. Шествие двинулось по центральному проспекту до Мемориального комплекса, где зажженные факелы, свечи и цветы были возложены к памятнику-колокольне в память безвинных жертв геноцида, расположенному на территории комплекса. По словам организаторов, в шествии участвовало более трех тысяч человек.

В администрациях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в районных центрах и нескольких населенных пунктах также прошли факельные шествия и возложение цветов.

В Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что 24 апреля во всех действующих церквях Нагорного Карабаха в 11.00 (10.00 мск) будет проведена Святая Литургия в память жертв геноцида армян и всех жертв в карабахских войнах.

В правительстве Нагорного Карабаха корреспондента "Кавказского узла" проинформировали, что утром 24 апреля на Мемориальном комплексе в Степанакерте власти и представители общественности возложат венки и цветы к памятнику-колокольне, к памятнику невинным жертвам погромов армян в Сумгаите в 1988 году, к памятнику резни армянских жителей села Марага в 1992 году и к памятнику и могилам погибших воинов в карабахских войнах.

Документальная фотовыставка, посвященная 107-й годовщине геноцида армян, открылась сегодня в Государственном историко-краеведческом музее Нагорного Карабаха в Степанакерте.

"Выставка, посвященная памяти жертв геноцида армян 1915 года, в музее проводится ежегодно. Представлены фотографии и документы из архива музея, связанные с историей геноцида армян 1915 года и доказывающие те ужасные шаги, предпринятые турками по отношению к нам, армянам. Фотографии отражают жизнь армянского населения в Западной Армении до геноцида и после геноцида", - сказала в своем выступлении на выставке директор Государственного историко-краеведческого музея Нагорного Карабаха Жанна Арустамян.

"Геноцид армян стал первым шагом в реализации программы уничтожения армянской нации. Политика Турции с тех пор не изменилась. Параллельно с политикой истребления и депортации армян Турция также совершила культурный геноцид, который продолжается и сегодня. Но мы должны суметь превратить поминовение в борьбу, борьбу во всех областях - дипломатии, экономики, образовании, культуре. У каждого из нас есть своя доля борьбы", - указал в своем выступлении на открытие выставки заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нагорного Карабаха Лерник Ованнисян.

Все страны мира должны признать геноцид армян преступлением против человечества, заявили участники акции

Участник факельного шествия в Степанакерте Гаворг Ацрапетян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "ежегодно участвует в факельном шествии и чтит память жертв всех геноцидов армян", в число которых он внес не только события 1915 года, но и трагические события в Шуши в 1920 году, в Сумгаите, Кировабаде, Баку и селе Марага в 90-е годы.

"Войну 2020 года тоже можно назвать геноцидом, потому что погибло целое поколение молодых воинов. Я сегодня преклоняюсь перед этими героями. Но считаю, что только факельным шествием нельзя ограничиваться. Армянство должно сплотиться и сделать все, чтоб турецкая и азербайджанская политика геноцида в отношении армянского народа была прекращена навсегда. Лишь тогда можно говорить, что полноценно чтим память жертв", - заявил Алексанян.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

"Все страны мира, без исключения, должны осудить геноцид и признать, что это преступление против человечества. Вот почему я участвую в этом шествии", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница факельного шествия в Степанакерте Нарине Мусаелян.

Она отметила, что ее предки не из Западной Армении, а из города Шуши, и они были жертвами трагических событий в Шуши в 1920 году, из всей многочисленной семьи чудом спаслась только прабабушка.

"Я думаю, армянство должно предпринять более эффективные действия, потому что мы позволили, чтобы у нас отняли Западную Армению, и нельзя допустить, чтобы и Арцах достался туркам. А сегодня мы стоим на том пути, что можем потерять Арцах. Необходимо готовится к борьбе за Арцах и за территории, которые перешли под контроль врага в результате 44-дневной войны", - сказал участник шествия Артур Бабаян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".