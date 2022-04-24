Арестован активист из Махачкалы Абдулкадир Исаев

24 апреля 2022, 13:04

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Житель Махачкалы Абдулкадир Исаев, который провел в Москве одиночный пикет в поддержку политзаключенных, отправлен под арест по делу о хранении наркотиков и оружия.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля активист Абдулкадир Исаев сообщил о своем задержании в Махачкале. По словам Исаева, ему подкинули гранату и наркотики. Активист связал задержание с проведенным в феврале пикетом на Красной площади в Москве в поддержку политзаключенных.

Абдулкадир Исаев арестован на два месяца, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"*. Уголовное дело против него возбуждено по статьям о незаконном приобретении или хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ) и о незаконном приобретении или хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Он помещен в СИЗО-1 в Махачкале.

Комментариев самого Исаева или его представителей относительно ареста и вменяемых ему статей пока не поступало.

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Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* включен Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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