Жители Ставрополья сообщили о нападении на машины с буквой Z

16 апреля 2022, 01:57

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Девять автомобилей жителей ставропольского города Ипатово с нанесенным на них символом спецоперации на Украине оказались испорчены неизвестными, сообщил местный житель. Координатор Центра гражданских инициатив СКФО Валерий Ледовской предположил, что таким образом свой протест выражают люди, у которых есть родные и близкие на Украине.

В городе Ипатово неизвестные прокалывают шины на машинах с буквой Z, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» местный житель, фермер Михаил Шевченко. Он сказал, что ему известно от девяти таких случаях.

По данным Минобороны Росии, латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу». Буква V, которой также маркируют технику военных, означает «Сила в правде» и «Задача будет выполнена», сообщила 3 марта "Лента.ру".

«Сначала [в начале спецоперации] случаи были единичные. Ипатово – маленький город, где все друг друга знают. Около недели назад по чатам в WhatsApp была распространена информация, что случаи участились», - рассказал Шевченко.

По итогам переписи населения, на 1 января 2021 года в Ипатово проживало 22 816 человек.

Фермер отметил, что местные правоохранители пытаются поймать хулиганов: видя автомобиль с буквой Z наряд встает неподалеку и ждет, будет ли атака на машину.

Он рассказал, что после порчи машин часть водителей сняли буквы Z. "По моим подсчетам, это уже сделали пять автовладельцев", - сказал Шевченко.

Он также отметил, что в городе буква Z написана на всех машинах Росгвардии, есть машины с Z и у полиции.

Шевченко сказал, что пока ему неизвестно ни одного случая задержания причастных к порче машин.

Ставропольская журналистка Елена Суслова подтвердила информацию о порче автомобилей. Она считает, порча девяти машин – «серьезная цифра» для такого маленького города, как Ипатово.

Журналистка рассказала, что в Ессентуках, где она живет и проводит большее количество времени, почти нет автомобилей с буквой Z. «В основном, рядовые граждане настроены аполитично. Авто с Z нет. На пикеты не выходят. Молчат», - сказала Суслова.

В ГУ МВД по Ставропольскому краю корреспонденту «Кавказского узла» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о порче машин с маркировкой.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов считает, что пора машин - "это уголовное преступление". "Есть признаки нарушения статьи 213 УК РФ «Хулиганство»", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В случае бездействия полиции он посоветовал автовладельцам обращаться в прокуратуру. «Невозбуждение дела может рассматриваться как халатность правоохранительных органов», - сказал Трунов.

Автовладельцы в подобных случаях редко подают заявления в полицию, обращаясь сразу в страховую службу, которая фиксирует повреждение автомобиля, как «стоячую аварию», рассказал он.

«В подавляющем большинстве случаев страховые компании выплачивают деньги – до 400 тысяч рублей [и КАСКО, и ОСАГО], а случай не фиксируется полицией, преступление не расследуется. Это объясняется тем, что автовладелец не хочет оформлять инцидент как криминальное деяние, потому что в этом случае затягивается процесс выплаты денег», - сказал юрист.

Трунов отметил, что в подобных случаях страховые компании должны сами что-то предпринимать. «Если автовладелец идет сразу в страховую компанию, то и полиция будет бездействовать», - сказал он.

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской отметил, что говорить об отношении в обществе в Ставропольском крае к спецоперации затруднительно в связи с невозможностью провести подобный опрос, так как одно из мнений представляет собой правонарушение.

Судя по данному инциденту, рискуют как те, кто против спецоперации, так и те, кто "за". "По почерку при мы видим, что это (порча автомобилей) не профиль интеллигенции. Интеллигенты используют мирные методы протеста. Выходят, например, с плакатами даже под угрозой штрафа в размере от 30 тысяч рублей и выше и даже под угрозой ограничения свободы. Порча имущества - это профиль несколько другой. Возможно, это люди, у которых есть друзья или родственники на Украине [...] Когда безопасно и публично протест выразить нельзя, они вынуждены высказывать своё отношение таким вот образом», - предположил Ледовской.

"Кавказский узел" также писал, что случаях негативного отношения к символам спецоперации в других регионах. житель Ростова-на-Дону облил красной краской буквы Z и V на гараже. 13 апреля стало известно, что его задержали. В Сочи суд оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который, по данным силовиков, сорвал с рыночного ларька буквы Z и V. Задержанный был также арестован по обвинению в неподчинении полицейским, сообщили правозащитники. 16 марта житель Краснодара, нарисовавший баллончиком с краской свастику на баннере с изображением буквы Z на территории мемориального комплекса "Вечный огонь", получил 15 суток ареста. Краснодарский активист Максим Оверин после конфликта с хозяином машины, на которую была наклеена буква "Z", был оштрафован по статье о дискредитации российских Вооруженных сил на 100 тысяч рублей. В отношении краснодарца Александра Кондратьева, плюнувшего в баннер с буквой Z, также был составлен протокол по административной статье о дискредитации Вооруженных сил, суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

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