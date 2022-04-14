Сочинец оштрафован за дискредитацию армии

14 апреля 2022, 10:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Сочи оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который, по данным силовиков, сорвал с рыночного ларька буквы Z и V. Задержанный также арестован по обвинению в неподчинении полицейским, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", жители Кубани регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине, после чего многие их участники привлекаются к ответственности, в том числе и по статье о дискредитации российской армии. В частности, 10 апреля стало известно, что на активистку Ольгу Аксенову в Краснодаре составили протокол по этой статье после того, как она в память о погибших в украинском городе Буча легла на землю с завязанными за спиной руками около рекламного щита с надписью "Zа наших".

Адлерский райсуд Сочи арестовал на 15 суток и оштрафовал на 50 тысяч рублей молодого человека, который, по версии силовиков, сорвал буквы Z и V с рыночного ларька, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД инфо"*.

Арест назначен ему по статье о неповиновении полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ), а штраф - по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), говорится в публикации на сайте проекта.

Имя осужденного и даты инцидента и суда правозащитники не уточнили. На сайте Адлерского райсуда, по состоянию на 10.53 мск, информация о делах по указанным административным статьям недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на сайте суда.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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