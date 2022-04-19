19 апреля 2022, 00:14

Жительница Георгиевска оштрафована за пацифистский пикет

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Штраф в 30 тысяч рублей назначен жительнице Георгиевска за демонстрацию плакатов с надписями, дискредитирующими российскую армию, сообщила пресс-служба горсуда.

Согласно материалам дела, женщина вышла на пикет с плакатами на городскую площадь в Георгиевске в марте 2022 года. В отношении нее был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Суд признал женщину виновной в дискредитации использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, говорится в сообщении от 18 апреля на сайте Георгиевского горсуда. День, когда было вынесено постановление суда, в нем не указан, но отмечается, что оно не вступило в законную силу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 апреля Георгиевский горсуд назначил местному жителю Михаилу Пиденко двое суток ареста по статье о неповиновении полиции. Друзья Пиденко связали преследование активиста с тем, что он расклеивал антимилитаристские листовки, а также размещал в соцсетях посты такого же содержания.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Волгоградский активист признан виновным в дискредитации вооруженных сил", "Олег Орлов оштрафован за пикет на Красной площади", "Жители Ставрополья сообщили о нападении на машины с буквой Z".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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