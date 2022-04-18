Волгоградский активист признан виновным в дискредитации вооруженных сил

18 апреля 2022, 17:48

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Активист Михаил Соломонов по решению суда в Волгограде оштрафован на 45 тысяч рублей по административной статье о дискредитации вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции задержали 15 апреля защитника Волго-Ахтубинской поймы Михаила Соломонова и составили на него административный протокол по статье о дискредитации вооруженных сил за комментарий в соцсети. Экспертиза исследовала два комментария Соломонова в соцсети Instagram*, признаки дискредитации были обнаружены лишь в одном из них.

Михаил Соломонов написал сегодня ходатайство с просьбой отложить заседание, сообщил сам активист корреспонденту "Кавказского узла". "Во время моего задержания мне не был выдан протокол или копия протокола об административном правонарушении, а также я не смог в полном объеме ознакомиться со всеми материалами дела", - пояснил Соломонов. Он добавил, что сотрудник полиции при задержании отказалась разрешить ему сфотографировать материалы, чтобы он мог прочитать их в дальнейшем. Суд ходатайство отклонил, но дал время ознакомиться с материалами дела, рассказал Соломонов.

Заседание продолжалось с 10.30 до 15.00 мск, рассказал активист. По его словам, все заявленные на заседании ходатайства были отклонены, кроме ходатайства приобщить к материалам дела документы - три красных диплома, военный билет, согласно которому он является офицером запаса, и свидетельство о рождении дочери.

По словам Соломонова, его интересы в суде представлял адвокат Илья Чадов. Активист отметил, что примет решение об обжаловании после совета с адвокатом. "Не в деньгах счастье, заплачу штраф, если не удастся обжаловать", - сказал он. Соломонов отметил, что связывает свои задержания с "активностью по защите Волго-Ахтубинской поймы".

Центральный районный суд Волгограда привлёк к административной ответственности Михаила Соломонова и назначил штраф в 45 тысяч рублей, подтвердила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. "Судом установлено, что в марте 2022 года Михаил Соломонов опубликовал в социальной сети комментарий, направленный на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. В судебном заседании Соломонов вину в совершении административного правонарушения не признал. Пояснил, что, публикуя комментарий, не преследовал цель дискредитировать вооруженные силы РФ", сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля Центральный райсуд Волгограда назначил пять суток ареста члену городской Общественной палаты Михаилу Соломонову, признав его организатором велопрогулки, из-за которой был нарушен общественный порядок. Кроме того, Соломонов был обвинен в невыполнении законного требования сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ) после того, как снимал на видео действия сотрудницы при составлении протокола задержания, за это в ночь на 9 февраля суд назначил ему еще 10 суток ареста. Суд в Волгограде нарушил законодательство и права Михаила Соломонова, проводя заседание по его делу ночью, когда активист уже сутки находился под арестом без еды и питья, заявил адвокат. Арест Соломонова стал актом запугивания несогласных с действиями властей, но это не остановит деятельности противников вырубки деревьев в Волго-Ахтубинской пойме, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Волгоградский областной суд оставил 11 февраля в силе решение об аресте Соломонова за велопрогулку. Суд проигнорировал доводы о процессуальных нарушениях, рассказал адвокат Илья Чадов.

"Кавказский узел" также писал, что с начала спецоперации на Украине волгоградские активисты неоднократно проводили акции протеста, в отношении некоторых из них составлялись протоколы по статье о дискредитации вооруженных сил. Так, активистке Яне Березиной суд назначил два штрафа по 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ.

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