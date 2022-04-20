Махачкалинский активист сообщил о своем задержании

20 апреля 2022, 12:20

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Силовики задержали в Махачкале Абдулкадира Исаева, который ранее провел в Москве одиночный пикет в поддержку политзаключенных, сообщил сам активист. По словам Исаева, ему подкинули гранату и наркотики.

Махачкалинец Абдулкадир Исаев сообщил о своем задержании на горячую линию "ОВД-инфо"*. Он рассказал, что его "задержали и подкинули гранату и наркотики", информирует сегодня этот правозащитный проект на своем сайте.

По словам Исаева, его привезли в отдел силовой структуры в Кировском районе Махачкалы. Активист связал задержание с проведенным в феврале пикетом на Красной площади в Москве, говорится в публикации.

Одиночный пикет Исаев провел 12 февраля с плакатом в поддержку политзаключенных. Он был задержан и доставлен в отдел полиции «Китай-город». Позднее его отпустили, составив протокол о нарушении правил участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

Полицейские пояснили в тот день, что Исаев вышел на пикет на территории, прилегающей к резиденции президента, тогда как закон о митингах запрещает проводить там публичные мероприятия, сообщили правозащитники.

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