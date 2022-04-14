Границу в Ростовской области за сутки пересекли более 14 тысяч беженцев из Донбасса

14 апреля 2022, 10:29

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Через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие прибыли более 14 тысяч беженцев из Донбасса, в том числе из Мариуполя, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля более 14,5 тысячи жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки, сутками ранее - более 15 тысяч.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14000 граждан", - цитирует пресс-службу областного пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля - до спецоперации на Украине российских военных, объявленной 24 февраля. Некоторые из беженцев жаловались на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Часть из них сообщили о нежелании оставаться в России, пояснив, что не хотят надолго оставлять свои дома.

Другие прибывшие в Ростовскую область жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, оставшихся дома. Беженцы заявили, что уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

С прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге, 23 марта попыталась пообщаться журналистка-фрилансер Полина Ефимова, но полиция задержала ее. Общение журналистов с беженцами с Украины регламентируется местными властями. Для входа в пункты временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*.

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* – признано незарегистрированным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.