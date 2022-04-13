Более 14,5 тысячи жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

13 апреля 2022, 10:50

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За сутки в Ростовскую область приехали более 14,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР, сообщили пограничники.

Как писал "Кавказский узел", к 12 апреля в Ростовскую область приехали за сутки, по данным пограничников, более 15 тысяч беженцев из Донбасса, сутками ранее – более 12,5 тысячи.

К 9 апреля, по данным Минобороны, более 700 тысяч беженцев с Украины прибыли в Россию. 11 апреля стало известно, что около 200 из них размещены в Ставрополе.

За сутки границу России пересекли в Ростовской области более 14,5 тысячи беженцев, сообщило областное Погрануправление ФСБ. "За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 500 граждан", - цитирует сегодня сообщение ведомства РИА Новости.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, еще до спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Некоторые из беженцев пожаловались в феврале на трудности с получением гуманитарной помощи в Ростовской области. Часть из них сообщили о нежелании оставаться в России, пояснив, что не хотят надолго оставлять свои дома.

Другие приехавшие в Ростовскую область жители Донбасса делились с "Кавказским узлом" опасениями за близких, которые остались дома. По их словам, уехать в Россию им пришлось из-за обострившейся ситуации и по настоянию местных властей.

При этом 23 марта полиция задержала журналиста-фрилансера Полину Ефимову, которая пыталась пообщаться с беженцами из Мариуполя у пункта временного размещения в Таганроге. Общение журналистов с беженцами с Украины регламентируется местными властями. Для входа в пункты временного размещения необходимо иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, сообщило 24 марта "ОВД-инфо"*.

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