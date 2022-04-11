Около 200 беженцев из Донбасса размещены в Ставрополе

11 апреля 2022, 13:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сто семей беженцев из Донбасса прибыли в Ставрополь, пять человек поселены в муниципальном жилье, остальные разместились у родственников, сообщила сегодня мэрия.

Как писал "Кавказский узел", к 9 апреля, по данным Минобороны, более 700 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию.

Сто семей (около 200 человек) беженцев из ДНР и ЛНР прибыли в Ставрополь, сообщила сегодня пресс-служба мэрии города.

"Абсолютное большинство прибывших разместилось у своих родственников. Однако пять человек по желанию определили в жилые помещения на безвозмездной основе. Вынужденные переселенцы обеспечены всем необходимым: продуктовыми наборами, бытовой химией, гигиеническими товарами", – говорится в сообщении на сайте мэрии.

По словам мэра Ивана Ульянченко, более 40 человек, прибывших в Ставрополь, выразили желание работать. "Сейчас городской центр занятости прорабатывает этот вопрос. К слову, на сегодняшний день банк вакансий содержит 8 тысяч предложений о работе по различным специальностям. Кроме того, семьи приехали с детьми, которые должны продолжать обучение. Таких сейчас 19 детей, все они определены в городские школы и детсады. Также оказываем содействие людям в получении медицинских полисов, закреплении в государственных поликлиниках", – приводятся в публикации его слова.

Согласно постановлению Правительства РФ, в Ставропольский край распределено 2005 беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, информирует сегодня 1777.ru.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.