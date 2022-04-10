Более 13,5 тысячи жителей Донбасса прибыли за сутки в Ростовскую область

10 апреля 2022, 10:20

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Границу с Россией через пункты пропуска в Ростовской области за сутки пересекли свыше 13,5 тысячи жителей Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что общее число беженцев, которые пересекли границу с Россией, в том числе Ростовской областью, составило более 700 тысяч человек, из них 26 тысяч въехали в страну за сутки.

За минувшие сутки российскую границу пересекли свыше 13,5 тысячи эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, привел сегодня сообщение пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области ТАСС.

Все они пересекли пункты пропуска в Ростовской области, отмечается в сообщении.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. Ежедневно в Ростовскую область, по данным пограничного управления ФСБ по региону, прибывает от 9 до 15 тысяч человек. Часть из них отправляется в другие регионы. Некоторые из беженцев, прибывших в Ростовскую область, пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Также беженцы из Донбасса заявили о нежелании оставаться в России: они стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома.

"Кавказский узел" также писал, что 8 апреля микроавтобус, перевозивший 16 граждан Донецкой народной республики, попал в аварию в Ростовской области, один человек погиб и трое пострадали.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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