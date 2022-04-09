Жители Донбасса стали жертвами ДТП с автобусом в Ростовской области

09 апреля 2022, 10:09

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Микроавтобус, перевозивший 16 граждан Донецкой народной республики, попал в аварию в Ростовской области, один человек погиб и трое пострадали.

ДТП с автобусом, перевозившим жителей ДНР, произошло 8 апреля на 12-м км автодороги "Матвеев Курган - Большекрепенская - Родионово - Несветайская", сообщили в управлении ГИБДД Ростовской области.

"Водитель микроавтобуса Volkswagen, в салоне которого находилось 16 пассажиров, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем КАМАЗ", - цитирует источник в УГИБДД "Интерфакс".

В результате аварии одна пассажирка микроавтобуса скончалась на месте происшествия, еще трое, в том числе 12-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, пишет со ссылкой на ведомство ТАСС.

"Кавказский узел" сообщал, что эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. На 8 апреля число прибывших из Донбасса и Украины беженцев превысило 674 тысячи человек.

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