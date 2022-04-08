Число прибывших из Донбасса и Украины беженцев превысило 674 тысячи человек

08 апреля 2022, 10:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Границу в Ростовской области за сутки пересекли более 21 тысячи человек из Донбасса и с Украины, а всего в Россию с этих территорий уже прибыли свыше 674 тысяч человек, сообщил источник в экстренных службах.

Как писал "Кавказский узел", на 5 апреля в Россию из Донбасса въехали почти 516 тысяч человек. 7 апреля с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область прибыли более 14,5 тысячи беженцев.

"В течение суток границу Российской Федерации из Донбасса и с Украины пересекли более 21 тыс. человек, всего в Россию с этих территорий уже прибыли свыше 674 тыс. человек, в том числе более 131 тыс. детей", - цитирует источник в экстренных службах ТАСС.

По данным источника, в последние дни поток заметно увеличился как из Донбасса, так и с территории Украины. Из прибывших в Россию свыше 191 тыс. российских граждан, более 382 тыс. граждан ДНР и ЛНР и свыше 100 тыс. Украины и других государств.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. Некоторые из беженцев, прибывших в Ростовскую область, пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Также беженцы из Донбасса заявили о нежелании оставаться в России: они стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.