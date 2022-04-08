08 апреля 2022, 10:38

Число прибывших из Донбасса и Украины беженцев превысило 674 тысячи человек

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Границу в Ростовской области за сутки пересекли более 21 тысячи человек из Донбасса и с Украины, а всего в Россию с этих территорий уже прибыли свыше 674 тысяч человек, сообщил источник в экстренных службах.

Как писал "Кавказский узел", на 5 апреля в Россию из Донбасса въехали почти 516 тысяч человек. 7 апреля с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область прибыли более 14,5 тысячи беженцев.

"В течение суток границу Российской Федерации из Донбасса и с Украины пересекли более 21 тыс. человек, всего в Россию с этих территорий уже прибыли свыше 674 тыс. человек, в том числе более 131 тыс. детей", - цитирует источник в экстренных службах ТАСС.

По данным источника, в последние дни поток заметно увеличился как из Донбасса, так и с территории Украины. Из прибывших в Россию свыше 191 тыс. российских граждан, более 382 тыс. граждан ДНР и ЛНР и свыше 100 тыс. Украины и других государств.

Напомним, эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. Некоторые из беженцев, прибывших в Ростовскую область, пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Также беженцы из Донбасса заявили о нежелании оставаться в России: они стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пункт обогрева открыт в Ростовской области для беженцев из Донбасса", "Ростовское СМИ заблокировано за дискредитацию российской армии", "Ограничение на полеты в города юга России продлено на неделю".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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