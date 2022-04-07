Жительница Калача-на-Дону пожаловалась на отказ военкомата помогать с доставкой тела солдата

07 апреля 2022, 11:28

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Самостоятельно транспортировать тело погибшего во время спецоперации на Украине сына, который служил в рядах ДНР, пришлось жительнице Калача-на-Дону. По ее словам, руководство военкомата отказало ей в помощи. Правозащитник Игорь Нагавкин направил президенту России Владимиру Путину обращение, в котором попросил провести проверку в отношении военкома Калачаевского района Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 5 апреля с начала военной операции на Украине официально была подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Волгоградской области.

По словам жительницы Калача-на-Дону Валентины знакомая ее сына сообщила ей, что ее сын Том Поросюк погиб во время спецоперации на Украине. При этом в местном военкомате ей отказали в содействии в поиске тела, из-за чего ей пришлось искать его самостоятельно. "Первой о гибели сына мне сообщила его знакомая, давала мне украинский телефон, я звонила по всем телефонам, в том числе в морг-распределитель. Я дозвонилась до сослуживца сына, он рассказал, как он погиб – это было огнестрельное ранение, смерть была моментальной. Он сказал, что лично грузил тело сына. Мы поехали на Успенскую таможню. Я взяла с собой внука и зятя, на российской границе их не пропустили… "Докажите, что он ваш внук, что он ваш зять". Но как я докажу, если у внука совсем другая фамилия", – рассказала Валентина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, с розыском тела сына ей помогла замполит части, в который служил Том Поросюк. "Я написала ей приметы сына – что у него борода, наверху нет двух зубов. Через час она прислала мне фотографию, я его опознала. Она мне стала помогать, чтобы сделать все справки, помогла организовать гроб, сына одели, как положено. Сына мне передали на границе. Я наняла микроавтобус. Около часа нас проверяли на украинской таможне, рентген машины делали. Думала, мы оттуда не выедем, но все выдержала. Мне очень помогали друзья сына. Столько было друзей! Даже один сослуживец приезжал, 20 лет назад они вместе служили в Дагестане. Я очень им благодарна. Я не могла оставить там сына, сама бегала, с поля боя фактически забрала", – рассказала Валентина.

Она уточнила, что Тому Поросюку был 41 год. "Он когда-то заключил контракт, я даже не знала об этом, он никогда ничего не рассказывал, только говорил: "Мама, все хорошо, не переживай". Он работал, получал деньги, пайки. Мы жили отдельно. Он давно уехал в Москву, потом заключил контракт. Он с детства любил военное дело", – пояснила она.

Поросюк был похоронен 4 апреля на кладбище Калача-на-Дону. "Друзей было полно – 35 машин, от военкомата никого не было. Он просто был рядовой солдат, по контракту он отработал четыре года", – добавила Валентина.

По ее словам, первая супруга Тома Поросюка умерла, детей не было. У Поросюка осталась дочь. "У меня уже правнучка есть", – отметила Валентина.

После похорон с Валентиной связался военком Калачевского района. "Мы в час похоронили, в два был обед, часа в четыре позвонил военком. Он сказал: "А почему вы к нам не пришли". Спросил, как у меня дела, я сказала, что похоронили. Я сказала, что обращалась к нему три раза, и каждый раз он говорил, что ничем не может помочь. Я говорила военкому, что мне не надо ни звезд, ничего, помогите только привезти его домой", – подчеркнула Валентина.

Правозащитник Игорь Нагавкин отметил, что вырос в одном дворе с Томом Поросюком и добивается реакции на ситуацию с гибелью друга. "Он раньше жил тут, потом выписался и уехал в Донецк, пошёл по контракту за ДНР, погиб 13 марта. Мать обратилась в Калачевский военкомат, чтобы помогли забрать тело в Донецке, но им отказали, так как призывался в Донецке", – рассказал Нагавкин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам в ситуации разбираются в администрации Волгоградской области. "Также сделан запрос в Минобороны РФ. Я отправил запрос через интернет на имя президента России. <…> Наш президент дает указания оказать содействие в лечении военных, которые принимают участие в спецоперации. У нас в глубинке военкому ничего не стоило поднять телефон и в телефонном режиме оказать содействие матери, чтобы можно было забрать тело из ДНР и похоронить его на родине. Это просто чиновничий беспредел, потому что в глубинке чиновники чувствуют себя безнаказанно, считают себя здесь безграничной властью", – заявил Нагавкин.

"Мы с трех лет жили с Томом в одном дворе, до 1995 года. Том был веселый, шебутной. Мы играли в "казаки-разбойники", когда фильм "Робин Гуд" вышел – играли в Робин Гуда", – добавил он.

В обращении к Путину (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Нагавкин потребовал провести проверку в отношении военкома Калачевского района, "[Военком] отказался оказать содействие матери погибшего 13.03.2022 года на Украине военнослужащего-ветерана ДНР Поросюка Т.Т", – отметил правозащитник в обращении.

Также в документе он уточнил, что мать Поросюка обращалась к военкому трижды с просьбой о помощи с доставкой тела сына. "Матери самостоятельно пришлось забирать тело своего сына из ДНР, и только благодаря военным из ДНР она смогла захоронить тело на своей родине", – указал Нагавкин в обращении к Путину. Правозащитник также потребовал уволить военкома Калачевского района.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием военкома Калачевского района Волгоградской области.

Причиной смерти Тома Поросюка стало огнестрельное сквозное пулевое ранение задней поверхности грудной клетки с повреждением внутренних органов, сказано в справке о причине смерти (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Согласно врачебному свидетельству (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), смерть наступила в результате военной операции. Военный билет Тома Поросюка выдан отделом военного комиссариата ДНР по Пролетарско-Буденновскому отделу 12 сентября 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

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