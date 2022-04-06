Тамара Гродникова отпущена из полиции в Волгограде

06 апреля 2022, 18:49

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Полицейские опросили задержанную на пикете волгоградскую активистку Тамару Гродникову и потребовали от нее разъяснить, какой смысл она вкладывает в свои плакаты. Сотрудники полиции изъяли плакаты для проведения лингвистической экспертизы, после чего отпустили Гродникову.

Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова вышла сегодня на одиночный пикет в центре Волгограда с призывом к властям прекратить давление на независимые СМИ и допустить разностороннее освещение событий на Украине. Пикет продолжался около часа, после чего ее задержали полицейские. Ранее она уже была оштрафована за проведение аналогичного пикета. 15 марта полицейские задержали Тамару Гродникову, которая вышла на пикет с плакатами против блокировки ресурсов независимых СМИ и соцсетей. Суд в Волгограде 17 марта назначил штраф в 30 тысяч рублей Гродниковой, признав ее пикет дискредитацией российской армии. 27 марта Гродникова обжаловала решение суда.

Акции протеста против действий российских военных на Украине проводятся в Волгограде с 24 февраля. После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в Волгограде, стали подвергаться преследованию и по этой статье.

Активистка Тамара Гродникова вышла из отделения полиции после опроса. "В этот раз с меня взяли объяснения, записали тщательно объяснения и лозунги моих плакатов. Плакаты изъяли, я подписала акт об изъятии. Сказали, что плакаты отправят на лингвистическую экспертизу. Полицейский спросил, какой смысл в моих плакатах, ведь власти все равно не обращают на них внимания. Я сказала, что это не совсем так. Позитивной реакции от властей на наши плакаты и пикеты, конечно, нет. Но негативная реакция, скорее всего, есть, если судить по тому, что требования и претензии к одиночным пикетам ужесточаются. Я сказала, что у пикетов есть другая задача, которая решается успешно - я обращаюсь к обществу, волгоградцам, тем, кто читает мои плакаты, и рассказываю им о своей позиции и высказываю, таким образом, свое мнение. Люди читают, задумываются и у них формируется свое мнение касательно событий, которые я обозначаю в своих пикетах", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активистки, сегодня полицейские "впервые потребовали, чтобы я сказала, какой смысл я вкладываю в свои лозунги". "И смысл этот тоже записали в объяснение. Я сказала, что считаю, что мы получаем о спецоперации на Украине не полную информацию в связи с тем, что независимые СМИ заблокированы. Я также сказала, что нарушено мое право на доступность информации и выражение личного мнения", - сообщила Гродникова. По словам активистки, она получила копии своих объяснений.

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