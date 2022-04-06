Тамара Гродникова задержана на пикете в Волгограде

06 апреля 2022, 16:59

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Полицейские задержали волгоградскую активистку Тамару Гродникову спустя час после начала ее одиночного пикета против давления на независимые СМИ.

Как писал "Кавказский узел", Тамара Гродникова вышла сегодня на одиночный пикет в центре Волгограда с призывом к властям прекратить давление на независимые СМИ и допустить разностороннее освещение событий на Украине. Ранее она уже была оштрафована за проведение аналогичного пикета. 15 марта полицейские задержали Тамару Гродникову, которая вышла на пикет с плакатами против блокировки ресурсов независимых СМИ и соцсетей. Суд в Волгограде 17 марта назначил штраф в 30 тысяч рублей Гродниковой, признав дискредитацией российской армии ее пикет. 27 марта Гродникова обжаловала решение суда.

Акции протеста против действий российских военных на Украине проводятся в Волгограде с 24 февраля. После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в Волгограде, стали подвергаться преследованию и по этой статье.

Пикет Тамары Гродниковой продолжался около часа. Часть прохожих осудила действия активистки. Так, проходившая мимо пенсионерка спросила Гродникову, не боится ли та быть оштрафованной. Активистка ответила, что "поскольку акция публичная, то могут оштрафовать". Другая пенсионерка назвала ее "предательницей".

Группа молодежи, напротив, одобрила акцию. Молодые люди, проходя мимо, подняли большие пальцы в знак поддержки и выкрикнули "Спасибо", сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

Полицейские проверили документы у Гродниковой, после этого к месту пикета подъехала полицейская машина. Затем активистку задержали. Она собрала плакаты и пошла в машину.

Напомним, 1 марта стало известно, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции, "Дождь"* заявил о приостановке работы. 4 марта также стало известно, что сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, Deutsche Welle*, "Медуза"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы на территории России за распространение информации о боевых действиях на Украине.

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