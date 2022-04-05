Капитан Евгений Лисовой. Скриншот https://vk.com/wall-172923737_16520?z=photo-172923737_457244342%2Falbum-172923737_00%2Frev

05 апреля 2022, 18:05

Администрация Камышинского района подтвердила гибель военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Капитан Евгений Лисовой из Камышинского района погиб на Украине, сообщили сегодня районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта стало известно о гибели в боях на Украине Рашида Салаватова и Николая Наумова из Чернышковского района Волгоградской области.

Капитан Евгений Лисовой погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского муниципального района. В сообщении на сайте районной администрации выражаются соболезнования матери погибшего - консультанту – районному архитектору отдела строительства и архитектуры Ольге Лисовой. 

Ранее о гибели  на Украине Евгения Лисового сообщили СМИ. Евгению Лисовому было 39 лет, он служил в Новочеркасске Ростовской области, сообщило 4 апреля издание V1.

Лисовой был начальником автомобильной колонны, он погиб 11 марта. Похороны состоятся 6 апреля, сообщил сегодня "Блокнот Камышин".

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Волгоградской области.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Табасаранского района сообщили о гибели военного на Украине", "Глава Дербентского района сообщил о гибели земляка на Украине", "Мэр Пятигорска заявил о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 апреля 2022, 19:16

05 апреля 2022, 18:43

  • "Мемориал"* назвал российские суды инструментом расправы с неугодными властям

    В России уничтожен институт правосудия, суды стали инструментом расправы с неугодными властям людьми и организациями, а страна возвращается к тоталитаризму, заявили сегодня члены Совета Правозащитного центра "Мемориал"*. После отказа суда приостановить процесс ликвидации организации "Мемориал"* сообщил о прекращении обновления сайта.

05 апреля 2022, 17:32

05 апреля 2022, 17:28

05 апреля 2022, 17:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи