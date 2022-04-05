Администрация Камышинского района подтвердила гибель военного на Украине

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Капитан Евгений Лисовой из Камышинского района погиб на Украине, сообщили сегодня районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта стало известно о гибели в боях на Украине Рашида Салаватова и Николая Наумова из Чернышковского района Волгоградской области.

Капитан Евгений Лисовой погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского муниципального района. В сообщении на сайте районной администрации выражаются соболезнования матери погибшего - консультанту – районному архитектору отдела строительства и архитектуры Ольге Лисовой.

Ранее о гибели на Украине Евгения Лисового сообщили СМИ. Евгению Лисовому было 39 лет, он служил в Новочеркасске Ростовской области, сообщило 4 апреля издание V1.

Лисовой был начальником автомобильной колонны, он погиб 11 марта. Похороны состоятся 6 апреля, сообщил сегодня "Блокнот Камышин".

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Волгоградской области.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.