Волгоградский ученый подвергся преследованию за публикации об Украине

06 апреля 2022, 19:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура обвинила в распространении фейков доцента Волгоградского госуниверститета Романа Мельниченко после его публикаций о событиях на Украине, а юристы вуза усмотрели в его действиях признаки агитации среди студентов. Протокол по делу доцента составлен с нарушениями, указала его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста против действий российских военных на Украине проводятся в Волгограде с 24 февраля. После того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), активисты, в том числе в Волгограде, стали подвергаться преследованию и по этой статье. Так, волгоградскую пенсионерку Тамару Гродникову суд оштрафовал на 30 тысяч рублей, признав дискредитацией российской армии ее пикет в поддержку независимых СМИ. Активистка обжаловала этот штраф, а сегодня была задержана на очередном одиночном пикете.

Доценту ВолГУ пришлось объясняться за репосты перед комиссией вуза и полицейскими

Полиция возбудила административное дело по статье по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение недостоверной информации) в отношении доцента кафедры конституционного и муниципального права института права Волгоградского госуниверситета, кандидата юридических наук Романа Мельниченко, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сам Роман Мельниченко.

Он пояснил, что 28 марта разместил на своей странице в "ВКонтакте" два видео о событиях на Украине, и одно из них сопроводил комментарием. "Еще одно видео я перепостил без комментария… Прокуратура направила в ВолГУ письмо, что Мельниченко распространяет новости, не соответствующие действительности", - сказал ученый.

Доцент сообщил, что написал объяснительную в вузе, и 31 марта его вызвали на этическую комиссию ВолГУ. "Комиссия решила, что так поступать преподавателю неэтично. Я вышел с комиссии, и трое полицейских посадили меня в машину и отвезли в РОВД Центрального района. Там я сидел три часа, меня допрашивали. Я думал, что там будет что-то, связанное с перепостом на украинском, и просил переводчика на всякий случай. Переводчика не нашли, но мне тут же приписали статью "нахождение без паспорта", поскольку паспорт остался у меня на кафедре. В 18 часов два протокола были составлены, и меня отпустили", - рассказал он.

Мельниченко уточнил, что он "очень сдержанный человек, преподаватель и ученый", но его родители находятся в украинском Никополе. "В первые моменты [боевых действий на Украине] я был в шоке, сделал несколько репостов. Но в любом случае я не нарушал никаких кодексов. Мне позвонила заведующая кафедрой, чтобы я убрал [публикации], и я все убрал. Сейчас вузы очень сильно трясут, проходят различные прокурорские проверки, необходимо наказать и приструнить преподавателей. Мне приходят сообщения, что это массовое явление в преподавательской среде. Я знаю, что на комиссию вызывали еще минимум троих преподавателей. Меня проверяют, поскольку я веду активную публичную образовательную деятельность, меня знают. Я понимаю, что преподаватель в рамках вуза не должен осуществлять политическую деятельность, но я всегда сдерживаюсь", - рассказал ученый.

Часть 9 (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений) статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) предусматривает для граждан штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – штраф от 60 тысяч до 200 тысяч рублей.

Защита нашла нарушения в деле Мельниченко

По словам Мельниченко, 1 апреля началось рассмотрение его дела в суда, оно было отложено на сегодня. "На первом заседании был дознаватель отдела по административным делам РОВД Центрального района Волгограда и тот, кто меня задерживал. Судье были представлены материалы. Я начал говорить, но не смог договорить до конца - из-за ситуации с родителями я расплакался. Адвокат сказала, что нет состава, необходимо доказать, что я распространял недостостоверную информацию и умышленно, и что этого не было, и что, кроме того, эта статья требует - от СМИ, по крайней мере - первого предупреждения: то есть уберите [публикации], а потом уже наказания. В данном случае, я после первого предупреждения убрал. Дознаватель должен известить прокурора, но не известил, на этом основании рассмотрение дела отложили", - сказал он.

Доцент отметил, что сегодня подал ходатайство о переносе рассмотрения дела по месту его проживания в мировой судебный участок Советского района, и оно было удовлетворено, дата заседания пока неизвестна.

В вузе, по словам Мельниченко, зашла речь о его увольнении. "С черной меткой, то есть я не могу преподавать больше нигде. В понедельник (4 апреля) днем было сказано, что меня наполовину увольняют (у меня две должности - доцента и ведущего научного сотрудника), а вечером уже было сказано, что меня никто не увольняет, и я вчера (5 апреля) уже читал лекцию, как обычно", - пояснил он.

Адвокат Мельниченко Оксана Шарно подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что дело передано "по месту совершения предполагаемого правонарушения в мировой судебный участок Советского района".

Она отметила, что административное расследование, которое по статье 13.15 КоАП РФ должно быть проведено до составления протокола об административном правонарушении, не проводилось. "Все свои ходатайства мы заявим в суде, куда дело передано. Также мы подаем жалобы на действия лиц, составлявших протокол без проведения административного расследования. И на действия по административному задержанию Романа Григорьевича, так как полагаем, что по этой статье задерживать не имели права. Также подаем жалобу на то, что в течение 24 часов прокуратура, как полагается по закону, не была уведомлена, фактически надзора за данным производством не осуществлялось. Эти жалобы мы параллельно подаем с судом, а в суде будем защищать всеми законными способами", - сказала Оксана Шарно.

Ученый подверг сомнению обоснованность обвинений

В письменном объяснении председателю этической комиссии, проректору по учебной работе Роман Мельниченко указал, что из докладной записки начальника юридического отдела вуза ему стало известно, что в отношении него региональной прокуратурой проводится проверка по подозрению в "размещении сведений, не соответствующих действительности".

Мельничеко пояснил, что является владельцем аккаунтов в "ВКонтакте", Telegram и YouTube и использует эти ресурсы в научно-образовательных целях. "Судя по динамике просмотров, они пользуются популярностью в период сессии у студентов России, Украины, Казахстана, Белоруссии и рядя европейских государств. В международном праве сформировано такое понятие, как "академическая свобода", под которой понимается то, "что как внутри, так и за пределами учебного заведения или научно-исследовательской организации допускается полная свобода ставить любые вопросы и стремиться к истине, в том числе по поводу противоречивых и непопулярных взглядов, независимо от того, задевает кого-либо та или иная точка зрения", - указал ученый в объяснении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Ученый согласился, что как преподаватель не вправе навязывать студентам свою политическую позицию. "Я осознаю также свою обязанность сохранять политическую лояльность Российской Федерации. Именно поэтому я строго контролирую мою речь на предмет "политики" как в ходе занятий, так и в своей внеаудиторной (нерабочей) деятельности, которая и отражается на моих ресурсах", - пояснил доцент вуза.

Он отметил в объяснении, что все материалы, которые размещаются им в открытом доступе, являются "научно и педагогически обоснованными и направлены именно для достижения научных и образовательных целей". "Если мне укажут, в каких моих материалах размещены сведения, не соответствующие действительности, я смогу дать по каждому тексту подробные объяснения", - написал преподаватель.

Ученый добавил, что его пожилые родители находятся на Украине, и это "несомненно, влияет" на его психологическое состояние и поступки. "Однако я не допускаю в своих речах каких-либо дискриминационных высказываний и лжи, а также любых нарушений как буквы, так и духа правовых и этических норм. Более того, рефлексируя свое состояние сильного душевного волнения, я моментально и положительно реагирую на замечания моих непосредственных руководителей с предложением удалить какой-либо мой контент", - подчеркнул он.

Юристы вуза усмотрели в действиях доцента признаки агитации среди студентов

21 марта в ВолГУ поступило представление прокуратуры Волгоградской области об устранении нарушений закона о противодействии экстремизму от 14 марта, найденных во время прокурорской проверки, говорится в докладной записке начальника юридического отдела ВолГУ Докучаевой исполняющему обязанности ректора Ильину (копия документа есть в распоряжении "Кавказского узла").

В докладной записке отмечается, что доцент кафедры конституционного и муниципального права Мельниченко проводит занятия со студентами 2-го курса по направлению подготовки магистров "Юриспруденция", его страницы в интернете имеют много подписчиков, в том числе это студенты ВолГУ. Прокуратура нашла на страницах доцента информацию о спецоперации на Украине и посчитала, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Распространение недостоверных сведений о ходе специальной операции может повлечь формирование искаженного представления о ее целях и задачах, а также проведение несогласованных публичных мероприятий, что создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - цитируется в докладной записке позиция прокуратуры.

Там же отмечается, что в феврале три студента ВолГУ приняли участие в несанкционированных публичных мероприятиях, "связанных с протестами граждан в связи с проведением специальной военной операции", и привлечены к административной ответственности.

Начальник юротдела указала, что, согласно пункту 3 статьи 48 закона №273-ФЗ педагогам запрещается использовать образовательную деятельность "для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность" и предложила провести в отношении Мельниченко служебную проверку "по факту несоблюдения этой статьи закона и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей".

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