Администрация Батайска сообщила о гибели военного на Украине

06 апреля 2022, 19:44

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Военнослужащий из Батайска Валентин Сальников погиб на Украине, сообщили городские власти. С начала спецоперации власти подтвердили гибель на Украине не менее шести уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта стало известно о гибели на Украине военного из Таганрога Ивана Усса.

24 марта в ходе проведения специальной операции на Украине погиб батайчанин Валентин Сальников, сообщила сегодня администрация города.



"Валентин Сальников родился в 2002 году. Окончил школу №7. После школы поступил в колледж при Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Затем выбрал для себя путь солдата. За мужество и героизм в ходе спецоперации награжден орденом Мужества (посмертно)", - говорится в сообщении на странице администрации Батайска в соцсети "ВКонтакте".

С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее шести военных из Ростовской области, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.