Житель Таганрога погиб на Украине

17 марта 2022, 18:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Таганрога Иван Усс погиб в ходе боев на Украине. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее пяти уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов, в том числе на юге России. 16 марта стало известно о гибели ефрейтора Дениса Косовцова из Песчанокопского района.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 18.30 мск официально подтверждена гибель не менее 118 уроженцев юга России, в том числе 43 уроженцев Южного федерального округа.

О гибели военного из Таганрога Ивана Усса сообщил на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" институт компьютерных технологий и информационной безопасности Инженерно-технологической академии Южного федерального университета.

В сообщении указано, что Иван Усс закончил обучение в 2020 году, ему было 24 года.

Прощание с Иваном пройдет 18 марта на мариупольском кладбище Таганрога, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военных действий на Украине погибли не менее пяти уроженцев Ростовской области.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".