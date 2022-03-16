Погибший на Украине разведчик похоронен в Ростовской области

16 марта 2022, 17:59

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Ефрейтор Денис Косовцов похоронен в селе Богородицкое Песчанокопского района, сообщила районная администрация. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее четырех уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов, в том числе на юге России. 10 марта стало известно о гибели Александра Аброяна из Усть-Донецкого района и Вячеслава Маклагина из Новошахтинска.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 15.30 мск официально подтверждена гибель не менее 109 уроженцев юга России, в том числе 37 уроженцев Южного федерального округа.

В селе Богородицкое Песчанокопского района Ростовской области 15 марта простились с погибшим на Украине 22-летним ефрейтором Денисом Косовцовым. Он служил по контракту, был разведчиком. сообщила администрация района на своей странцие в соцсети "ВКонтакте" 15 марта.

Он стал четвертым военнослужащим из Ростовской области, гибель которого подтвердили власти.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".