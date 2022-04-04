Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

04 апреля 2022, 18:08

Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в похищении ребенка

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подозреваемая похитила девочку 2020 года рождения в селении Виноградное Прохладненского района, женщина арестована, заявил Следком.

По версии следствия, 30 марта подозреваемая 1978 года рождения в селении Виноградное заметила игравшую возле дома девочку. Она увела ребенка и скрылась в неизвестном направлении. После сообщения родителей были организованы поиски девочки. В тот же день поздно вечером было установлено, что женщина с ребенком находятся в город Тырныауз Эльбрусского района. "Подозреваемая была задержана, ребенок после осмотра медицинскими работниками возвращен родителям", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении женщины возбуждено дело по п. "д" ч.2 ст.126 УК России (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). "Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей... Назначена и проводится психолого-психиатрическая экспертиза", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Махачкалы обвинена в похищении ребенка", "Суд признал жительницу Калмыкии виновной в похищении ребенка из роддома", "Жительница Хасаньи добилась розыска своих детей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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