Ростовский суд вынес приговор по делу о похищении ребенка из роддома

25 июня 2021, 16:09

Жительница Калмыкии приговорена к пяти годам заключения по делу о похищении новорожденного из сальского роддома. Суд обязал ее компенсировать моральный вред матери ребенка в 250 тысяч рублей, сообщил сегодня Сальский горсуд.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля 2020 года правоохранители сообщили о том, что 40-летняя жительница Калмыкии похитила из роддома в городе Сальске Ростовской области ребенка. В тот же день она была задержана. Суд арестовал женщину на два месяца. Обвиняемая полностью признала вину, следователи назначили психиатрическую экспертизу. 10 марта следствие сообщило о передаче дела в суд.

Суд в Ростовской области признал жительницу Калмыкии виновной в похищении младенца из роддома Сальского района. "Суд установил, что 25 июля 2020 года обвиняемая через окно попала в родильное отделение больницы Сальского района, где похитила новорожденного мальчика. После этого она положила его в целлофановый пакет, вынесла за пределы больницы и отвезла к себе домой в Калмыкию", - процитировал сегодня "Интерфакс" сообщение управления СКР по Ростовской области.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и взыскал 250 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Сальского горсуда.

Часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в Сальский городской суд 9 марта, состоялись семь судебных заседаний, приговор был оглашен 24 июня, следует из карточки дела на сайте суда.

Напомним, что жительница Калмыкии пояснила свой поступок тем, что они с мужем хотели ребенка, но родить у нее не получалось. После ее задержания ребенок был возвращен матери.