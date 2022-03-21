Парламент Абхазии ввел языковой ценз для депутатов

21 марта 2022, 18:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Депутаты парламента приняли закон, согласно которому стать членом Народного собрания может гражданин Абхазии, который владеет абхазским и русским языками. Новый закон вступит в силу в 2027 году, когда пройдут выборы в парламент восьмого созыва.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в Народное собрание. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата. Депутаты в Народное собрание Абхазии избраны в 17 округах из 35, в 17 округах парламентариев выберут в ходе второго тура голосования, еще в одном округе пройдут перевыборы, однако уже понятно, что новый парламент будет провластным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Журналистка Изида Чаниа также отметила, что в парламент не прошли кандидаты из русской общины, не прошло несколько кандидатов и из армянской, а также большинство баллотировавшихся женщин.

Парламент Абхазии внёс изменения в Конституционный закон Абхазии "О выборах депутатов Народного собрания - парламента Республики Абхазия". В статью 2 внесены дополнения: "Депутатом парламента может быть избран гражданин Республики Абхазия, владеющий государственным (абхазским) и русским языками", проинформировал сегодня Telegram-канал парламента. Каким образом будет определяться уровень владения языками, в сообщении не указано.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2027 года. Таким образом, это изменение будет касаться депутатов восьмого созыва (2027 - 2032 гг.). Из законопроекта была исключена поправка, принятая в первом чтении, о том, что "депутатом может быть избран гражданин Абхазии, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет", передало издание "Апсныпресс".

Также увеличен возрастной ценз для депутатов парламента. Согласно действующему закону, депутатом может стать гражданин, достигший на день выборов 25 лет. Поправки увеличивают возраст потенциального депутата до 30 лет. В пояснительной записке говорится, что "наличие 25-летнего возраста для кандидатов в депутаты, избираемых в главный законодательный орган страны, обязанных заниматься законотворческой деятельностью, представляется недостаточным", сообщил "Спутник Абхазия".

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".