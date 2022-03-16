Аналитики поспорили о раскладе сил перед вторым туром выборов парламента Абхазии

16 марта 2022, 06:57

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В некоторых округах, где состоится второй тур выборов в парламент Абхазии, предсказать победителя сложно, считает координатор партнерства "Абхазские проекты" Кирилл Базилевский. Серьезной борьбы во втором туре ожидать не приходится, так как на некоторых участках одержат победу провластные кандидаты, а на других нет ярких личностей, отметили журналист Изида Чания и политолог Нателла Акаба. Они также высказали разочарование в связи с тем, что в парламент пока не прошла ни одна женщина.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Абхазии на 152 избирательных участках прошло голосование на выборах в Народное собрание. На 35 мест в парламенте претендовали 123 кандидата в депутаты. Выборы состоялись во всех 35 округах, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. По его словам, в двух округах за два часа до закрытия участков не хватало 1-2% избирателей до минимального порога явки, но к закрытию явка составила 25%. Серьезных нарушений в ходе выборов не было, отчитался ЦИК и наблюдатели Депутаты в Народное собрание Абхазии избраны в 17 округах из 35, в 17 округах парламентариев выберут в ходе второго тура голосования, еще в одном округе пройдут перевыборы, однако уже понятно, что новый парламент будет провластным, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Оппозиционный депутат Кан Кварчия, выигравший выборы в первом туре, рассказал 15 марта корреспонденту "Кавказского узла", что в его округе (№9 или Восточном) нарушений при подсчете голосов не было.

"Кроме того, у меня был очень большой отрыв от ближайшего соперника - 400 голосов. И это было невозможно как-то скрыть", - рассказал он.

Что касается других округов, то, по словам Кварчии, нарушения были зафиксированы только в Драндском округе №26. «Там комиссия не пришла к 12 людям, которые не могли посетить избирательный участок», - рассказал он.

Говоря о предстоящем втором туре выборов, который пройдет в 17 округах, Кварчия отметил, что сильного интереса избирателей к второму туру не будет, но конкурентная борьба между кандидатами усилится. «Когда остается всего два кандидата, шансы каждого увеличиваются. И естественно, борьба между ними усиливается», - завил он.

Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский также отметил, что нарушений на выборах не выявлено. По его словам, в ЦИК поступила лишь жалоба по 26 округу, которую подал кандидат Илья Гуния по поводу того, что в ходе надомного голосования члены комиссии не посетили 12 человек. «Но там был настолько значительный отрыв победителя Адгура Харазия, что этот факт не сыграл серьезной роли», - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, в округе, где баллотировался бывший премьер-министр Леонид Лакербая, ни один из кандидатов (которых было всего два) не набрал 50% плюс один голос. В соответствии с абхазским законодательством будут проведены новые выборы.

Что касается второго тура, то округа, где он пройдет, по словам Базилевского, можно разделить на две категории. В первой есть явный фаворит и далеко отставший конкурент, занявший второе место, а во второй - два конкурента, получившие почти равное число голосов. «Во втором туре может случиться всякое. Но, например, в округах №2, 6, 13, 22, 29, 32, 33 и 34 лидерам по итогам первого тура осталось добрать не слишком много голосов. В остальных избирательных округах силы относительно равны и победителя предсказать сложнее», - подчеркнул он.

По мнению Базилевского, хотя в целом новый парламент будет более лояльным к правительству, чем нынешний, несколько оппозиционеров смогут пройти туда во втором туре. «Есть хорошие шансы у Натальи Смыр и Алмасхана Ардзинба, например», - отметил он.

Редактор «Нужной газеты» Изида Чания, напротив, заявила корреспонденту «Кавказского узла», что не ожидает серьезной борьбы во втором туре, который состоится 26 марта. «Серьезной борьбы не будет, поскольку остались либо провластные кандидаты, либо те, кто мало известен избирателям», - заявила она.

Чания также отметила, что в парламенте будет очень мало женщин: из 19 кандидатов-женщин во второй тур прошло всего две. Не прошли и кандидаты из русской общины, но прошло несколько кандидатов и армянской.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, который был наблюдателем на выборах, отметил, что выборы прошли «гораздо спокойнее, чем ожидалось» в связи с началом спецоперации на Украине, которая, по его словам, «напомнила абхазам о событиях многолетней давности и вызвала всплеск солидарности с Россией».

«В результате вести «громкую» кампанию оказалось неудобно. И сами выборы прошли в гораздо более спокойной обстановке, чем связанные с ними акции в декабре или январе», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается итогов первого тура выборов, то, по словам Затулина, президент Абхазии Аслан Бжания «может быть удовлетворен их результатом, поскольку ему удалось реализовать свою политику в ходе выборов». Новый парламент, по мнению политика, будет более деловым и сможет заняться «важными и нужными проектами, которые долго лежали в ящике».

Политолог Нателла Акаба заметила, что, по ее данным, серьезных нарушений во время выборов и подсчета голосов не было. «Если бы что-то было, то люди обязательно говорили бы об этом», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам политолога, результаты первого тура ее разочаровали. «Среди избранных депутатов - ни одной женщины. Получается такой гендерный перекос. Кроме того, среди кандидатов на второй тур почти нет ярких личностей», - сказала Акаба.

Впрочем, по ее словам, у людей сохраняется надежда на то, что после второго тура выборов парламент изменится в лучшую сторону. «Но я не уверена, что это произойдет», - заявила политолог.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".