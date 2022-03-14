Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели пикеты в Махачкале

14 марта 2022, 16:15

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Прекратить уголовное дело журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева потребовал сегодня на одиночном пикете в Махачкале его коллега Магомед Магомедов. Дагестанский журналист Идрис Юсупов провел одиночный пикет с требованием освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", в центре Махачкалы периодически проходят одиночные пикеты в защиту арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Так, 7 марта коллеги Гаджиева провели три пикета, на которых обратили внимание на поддержку со стороны прохожих и водителей. Три одиночных пикета журналисты Магомед Магомедов, Идрис Юсупов и активист Салим Халитов провели и 28 февраля, они также потребовали освободить политзаключенных.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. Процесс по делу Гаджиева проходит в Ростове-на-Дону, 10 февраля свидетели обвинения в суде отказались от своих показаний.

Сегодня на пересечение улиц Гамзатова и Дахадаева в центре Махачкалы прошли два одиночных пикета с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева и политзаключённых, сообщает "Черновик".

Один пикет провел заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов. Он потребовал прекратить уголовное дело Абдулмумина Гаджиева. "Вторым свой плакат с надписью «Свободу политзаключённым» развернул журналист газеты «Новое дело» Идрис Юсупов", - пишет издание.

Фото с места пикетов издание опубликовало сегодня в своем Telegram-канале. "Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела!" – говорится в публикации с фотографией пикета журналиста "Черновика".

Идрис Юсупов, судя по фотографии, провел пикет на том же месте. "Одиночный пикет идёт в Махачкале, на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева. Требование пикетчика к властям: дать свободу политзаключенным", - говорится в публикации, размещенной в 13.48 мск.

Напомним, дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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