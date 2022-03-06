Участники акции в Ереване выступили в поддержку Украины

06 марта 2022, 03:46

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События, которые происходят на Украине, окажут огромное влияние на весь мир, отметили участники прошедшей в Ереване акции. По их мнению, армянские СМИ освещают боевые действия на Украине ангажированно.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля члены Европейской партии Армении на акции у российского посольства потребовали остановить спецоперацию на Украине. Граждане Армении, проживающие на Украине, а также другие мирные жители, могут покинуть зону боевых действий через сухопутные границы в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдавии, заявил МИД Армении. По данным на 3 марта 1500 граждан Армении обратились за помощью в посольство на Украине.

Военная операция российских военных на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

5 марта представители украинской общины и ряда политических сил провели акцию солидарности перед посольством Украины в Армении. Участники акции держали в руках флаги Армении и Украины, а также плакаты против боевых действий, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир акции на странице в Facebook.

На Украине решается, в том числе судьба Армении, заявил на акции лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.

По его словам, голосование Армении в ООН по резолюции с осуждением событий на Украине показало, что Армения стоит на позициях мирового сообщества. "Армения сегодня с миром", - отметил лидер партии.

Временный поверенный в делах Украины в Республике Армения Денис Автономов поблагодарил Армению за позицию по резолюции касательно Украины. По его мнению, армянские медиа ангажированно освещают ситуацию в стране.

Сторонник Национально-демократического полюса Ваагн Авагян считает, что Армения голосовала за принятие резолюции ООН по Украине, чтобы самой не оказаться под санкциями. Он также обратил внимание на то, как армянские СМИ освещают ситуацию на Украине. "Телеканалы предоставляют площадку экспертам, которые пропагандируют российскую точку зрения", - пояснил активист.

Представитель Национально-демократического полюса Ваге Гаспарян считает, что Запад во многом ответственен за происходящее на Украине. "Мы пожинаем плоды нерешительности и безразличия", - заявил он в ходе акции.

Участница акции Александра Стефанюк рассказала, что приехала из Киева накануне и не смогла вылететь обратно. Жизнь киевлянки, по ее словам, поделилась на "до" и "после" конфликта. "Я не знаю, мой дом уцелел или нет", - заявила она в прямом эфире.

Другой участник акции, представившийся Дмитрием, сказал, что живет в Ереване почти год. По его словам, в Чернигове остались его родители. "Им за 80. Они боятся - постоянная канонада, грохот. Накануне во двор прилетела ракета, но не взорвалась, воткнулась перед окнами. Родители живут на пятом этаже панельного дома, где нет бомбоубежища. В городе пока есть вода и электроэнергия, я им звоню по несколько раз день. Но возможности выехать нет", - сказал он в прямом эфире.

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