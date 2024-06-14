Армянские аналитики сочли декларативным заявление о партнерстве Армении и США

14 июня 2024, 10:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении не намерены развивать стратегические отношения с США, а заявления об углублении отношений носят декларативный характер, заявили Сурен Суренянц и Акоп Бадалян. Запад намерен добиваться членства Армении в Евросоюзе, несмотря на ее зависимость от России, указал Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня глава МИД Армении и помощник госсекретаря США после встречи выступили с совместным заявлением о повышении уровня отношений двух стран до стратегического партнерства.

5 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян договорился в Брюсселе о расширении сотрудничества с Евросоюзом и США, в том числе в сферах экономики, энергетики и политических реформ. 12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он не назвал конкретные сроки. О том, на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Армяно-американские отношения важны с точки зрения баланса отношений с геополитическими центрами и диверсификации внешней политики, сказал корреспонденту «Кавказского узла» политолог Сурен Суренянц. Однако он скептически оценил заявление армянских властей о планах углублять стратегические отношения с США.

Это лишь шаблонное заявление без конкретики

"Власти Армении заявили, что стратегический диалог [с США] изменился на стратегическое партнерство. Возникает вопрос: в чем заключается институциональная содержательность этой трансформации? Что нового в отношениях с США? Я думаю, это лишь шаблонное заявление без конкретики", - отметил политолог.

Армяно-американские отношения имеют две составляющие, пояснил он. "Первое - мирная повестка между Арменией и Азербайджаном, притом на условиях Баку. И второе - антироссийская политика", - сказал Суренянц.

По его мнению, отношения с США не могут быть фактором, сдерживающим Азербайджан от новой эскалации конфликта и вторжения в Армению. "Если Пашинян едет в Воскепар или Киранц и заявляет, что, если не пойдем на уступки, то Баку начнет войну, это означает, что сдерживающим фактором являются не отношения с США или ЕС, а политика односторонних уступок - не давать повода для войны", - сказал он.

19 марта Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку.

Армения рискует получить в лице России нового врага

Если Армения станет развивать отношения с США не для смены внешнеполитического вектора, то реакция России будет сдержанной, полагает Суренянц. "В противном случае Армения рискует получить в лице России нового врага. У России есть и колоссальные рычаги давления, в частности, экономические. Не говоря уже о самом худшем сценарии – Россия накажет Армению, развязав войну через третьи страны", - предположил политолог.

Он сомневается, что охлаждение отношений США и Грузии станет толчком для углубления армяно-американских отношений. "Мировые державы рассматривают отношения со странами в контексте региональных интересов, и те же США не могут компенсировать ослабление своих позиций Арменией и полагать, что решили задачу. Геополитические центры рассматривают регион как зону влияния, смотря, насколько регион для них приоритетен", - сказал Суренянц.

Политолог Андриас Гукасян отметил, что договора о стратегическом партнерстве между Арменией и США нет, как нет и правовой платформы, которая обеспечивала бы это партнерство. "В 2022 году Госдеп США опубликовал доклад «Стратегия сотрудничества с Арменией», в котором обозначил круг интересов, указав сферы, задачи и цели. В докладе красной нитью проходит необходимость снижения зависимости Армении от России, в военной, энергической и экономической сфере. В марте этого года группа «Сеть друзей Армении», которую возглавляет экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен, опубликовала доклад, в каком порядке ЕС и США должны развивать отношения с Арменией", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

США на дипломатическом уровне предприняли шаги по сдерживанию войны, но угрозу возобновления боевых действий снижает уровень военной подготовки армянской армии, считает политолог. "Дипломатические усилия имеют негативную сторону для США. Рычаг давления для США – Турция. Для достижения целей США вынуждены идти на компромисс с Турцией, повышая ее роль в регионе", - сказал Гукасян.

На Западе сомневаются в искренности армянской власти

По его словам, у России большего всего агентов влияния как в армянской власти, армии и спецслужбах, так и политическом классе. "Весь политический процесс направлен на то, чтобы сохранить отношения с США, но с другой стороны, армянские власти не выйдут за рамки такого сотрудничества, которые приведут к ослаблению позиций России. На Западе сомневаются в искренности армянской власти. В частности, один из депутатов Бундестага заявил о необходимости люстрации в армянской власти, чтобы можно было сформировать условия доверия", - отметил он.

Гукасян высказал сомнение в том, что Грузия перестала быть партнером США на Южном Кавказе. "Грузия - важное государство в реализации геополитической программы евроинтеграции Грузии и Армении в ЕС. Эту программу поддерживают США. И США, и ЕС считают, что Грузия и Армения должны вступить в ЕС, чему препятствуют не только Россия, но и Турция", - предположил политолог.

Политическая система США и ЕС – "гигантская махина", и если принимается то или иное решение, то вся эта "махина" работает на реализацию этих решений, подчеркнул он. "Политическая махина России, как и Турции, как бы ни сопротивлялись, не в состоянии сохранить влияние в Грузии и Армении", - сказал Гукасян.

В случае углубления армяно-американских стратегических отношений Армения получит не только экономические выгоды, но и гарантии безопасности, однако заявления об углублении отношений с США носят декларативный характер, указал политобозреватель Акоп Бадалян. "Какие вопросы обсуждаются в сфере безопасности, какие инвестиционные программы осуждаются в сфере экономики? Нет примеров стратегических отношений, хотя бы на уровне планирования", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

США являются серьезным фактором, сдерживающим Азербайджан от возобновления войны, хотя ни США, ни иная держава не могут быть в регионе однозначно сдерживающим фактором, полагает политобозреватель. "Но и этого достаточно, чтобы оценить важность углубления армяно-американских отношений", - отметил Бадалян.

По его мнению, сами США не заинтересованы в углублении отношений с Арменией. "США работают с Арменией на том уровне, который позволяет контролировать мирный процесс между Ереваном и Баку и изменения в регионе статус-кво", - предположил он.

Экономический фактор - основной в армяно-российских отношениях

Политобозреватель также считает, что, если Россия почувствует стратегические риски от углубления армяно-американских отношений, то использует весь свой потенциал для противодействия. "Если Армения станет углублять стратегические отношения с США, это повлечет жесткую реакцию России, в частности, в экономической сфере. Экономический фактор - основной в армяно-российских отношениях, и проблема в этой сфере для Армении будет чувствительной", - сказал Бадалян.

Если США не смогут продвигать повестку в Грузии, то в вопросе Армении их положение также ухудшится, добавил он. "Вряд ли США работают по принципу "посмотрим, где получится". США работают по всем направлениям", - заключил политобозреватель.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.