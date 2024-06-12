Армения и США договорились о повышении уровня партнерства

12 июня 2024, 04:12

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На встрече министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и помощника госсекретаря США Джеймс О'Брайена было принято совместное заявление, в котором говорится о повышении уровня отношений между странами до стратегического партнерства.

Как писал "Кавказский узел", глава МИД Армении назвал США и Евросоюз основными партнерами страны, при этом исключив "внешнеполитический поворот" и вступление в НАТО. 5 апреля премьер-министр Армении в Брюсселе договорился о расширении сотрудничества с Евросоюзом и США, в том числе в сферах экономики, энергетики и политических реформ. Армянские политики приветствовали европейский вектор развития страны и заявили о необходимости минимизировать зависимость от России. МИД России заявил, что Запад пытается втянуть Армению в "геополитическое противостояние".

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече в Ереване договорились повысить уровень отношений между двумя странами до стратегического партнерства, пишет 11 июня News.am.

Мирзоян заявил в своем вступительной встрече, которая опубликована на сайте МИД Армении, что властям двух стран совместно нужно "углублять разнонаправленное и комплексное сотрудничество, включая, но не ограничиваясь, экономику и энергетику, оборону и безопасность, высокие технологии и кибербезопасность, правосудие и верховенство права".

По словам министра, между двумя странами в настоящее время имеется расширенное партнерство, которое "имеет потенциал для способствования установлению прочного и достойного мира на Южном Кавказе". Мирзоян уточнил, что Армения "твердо привержена" урегулированию отношений с Азербайджаном и делимитации границ на основе взаимного признания территориальной целостности в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. "В рамках мирной повестки и видения регионального развития Армения также очень заинтересована в разблокировании всех региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также принципов равенства и взаимности", - также заявил он.

В совместном заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте Госдепартамента США, говорится, что "Армения и США рассмотрели прогресс в укреплении двусторонних отношений и наметили углубление связей в наступающем году, которое будет оформлено официально в Меморандуме о взаимопонимании, чтобы повысить статус наших двусторонних отношений до уровня комиссии по стратегическому партнерству".

США положительно оценили сотрудничество с Арменией, направленное на поддержку проводимых в стране реформ и демократического прогресса, а также отметили стремление властей Армении взаимодействовать с Западом. Также говорится о том, что Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать Армении помощь в поддержке беженцев из Нагорного Карабаха.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 февраля сообщил, что участие Армении в ОДКБ "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если ОДКБ не выполнит свои обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он 28 февраля.

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