Макрона обеспокоили обыски в "Мемориале"*

04 марта 2022, 21:40

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать Правозащитный центр "Мемориал"*, в помещениях которого сегодня проводят обыски силовики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Правозащитный центр "Мемориал" сообщил об обысках в офисах правозащитных организаций "Мемориал"* и "Гражданское содействие"* в Москве. Силовики не назвали причину обысков и не пустили адвокатов, отметил правозащитный центр. Юристы "Мемориала" попросили ЕСПЧ обязать российские власти прекратить обыски. За более чем девять часов обысков внутрь здания так и не впустили адвокатов, и не выпустили сотрудников, которые находились в офисах.

После обыска в комитете "Гражданское содействие"* силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*.

Президент Франции в 20.00 мск позвонил председателю Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александру Черкасову, пишет сегодня Telegram-канал "Полный ППЦ".

Эммануэль Макрон выразил озабоченность действиями силовиков, расспросил его о подробностях обысков, и "пообещал «Мемориалу» и мемориальцам всевозможную поддержку", отмечается в сообщении.