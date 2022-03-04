04 марта 2022, 21:40

Макрона обеспокоили обыски в "Мемориале"*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать Правозащитный центр "Мемориал"*, в помещениях которого сегодня проводят обыски силовики.  

Как писал "Кавказский узел", сегодня Правозащитный центр "Мемориал" сообщил об обысках в офисах правозащитных организаций "Мемориал"* и "Гражданское содействие"* в Москве. Силовики не назвали причину обысков и не пустили адвокатов, отметил правозащитный центр. Юристы "Мемориала" попросили ЕСПЧ обязать российские власти прекратить обыски. За более чем девять часов обысков внутрь здания так и не впустили адвокатов, и не выпустили сотрудников, которые находились в офисах.

После обыска в комитете "Гражданское содействие"* силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*. 

Президент Франции в 20.00 мск позвонил председателю Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александру Черкасову, пишет сегодня Telegram-канал "Полный ППЦ".

Эммануэль Макрон выразил озабоченность действиями силовиков, расспросил его о подробностях обысков, и "пообещал «Мемориалу» и мемориальцам всевозможную поддержку", отмечается в сообщении. 

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризмЗащита подала апелляцию на решение Мосгорсуда, дата рассмотрения которой назначена на 22 марта.

28 декабря 2021 года Верховный суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе. Руководство "Международного Мемориала" начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

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Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". 

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Резник напомнил суду о важности работы "Мемориала"*", "Комиссия Совета Европы подвергла Россию критике за ликвидацию "Мемориала"*", "Правозащитники назвали необоснованным решение суда о ликвидации "Международного Мемориала"*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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