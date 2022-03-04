Обыски в офисах "Мемориала"* продолжаются уже десятый час

04 марта 2022, 20:42

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Обыск в Комитете "Гражданское содействие"* закончился, силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*. В офисах "Мемориала"* силовики находятся уже более девяти часов, за это время внутрь здания так и не впустили адвокатов, и не выпустили сотрудников, которые находились в офисах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Правозащитный центр "Мемориал"* сообщил, что обыски проходят в офисах правозащитных организаций "Мемориал" и "Гражданское содействие" в Москве. Силовики не назвали причину обысков в двух офисах "Мемориала" и не пустили адвокатов, сообщил Правозащитный центр. Юристы "Мемориала" попросили ЕСПЧ обязать российские власти прекратить обыски.

О начале обысков стало известно около 11.00 мск. Директор ПЦ "Мемориал" Анна Добровольская рассказала, что силовики потребовали вскрытия сейфа, однако пустить сотрудников внутрь при этом отказались. Также в офисы не пустили адвокатов. При этом о причине обысков сотрудникам не сообщили, представляться силовики отказываются, информирует Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как следует из фотографий, опубликованных в Telegram-канале правозащитного центра, силовики привезли с собой в два офиса "Мемориала" болгарки для вскрытия сейфов.

Основанием для обысков стало дело правозащитника Бахрома Хамроева, обвиняемого в экстремизме, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Светлана Ганнушкина, глава комитета "Гражданское содействие"*, подтвердила, что обыски связаны с активистом Бахромом Хамроевым. "Ищут следы Бахрома Хамроева, который у нас работал 17 лет назад в течение года", - сказала она. По ее словам, в ходе обыска был изъят сервер и жесткий диск, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Беженцы и СМИ. Гражданское содействие*".

Бахром Хамроев является членом Правозащитного центра "Мемориал", но не его сотрудником, "ему вменяют публичное оправдание терроризма, 25 февраля суд в Москве взял его под стражу на два месяца", говорится в пресс-релизе ПЦ "Мемориал".

Обыски в офисах "Мемориала" продолжаются уже более восьми часов. "За это время: в здание так и не пропустили ни одного адвоката или представителя организации, из здания так и не выпустили находящихся там сотрудников, сотрудники, стоящие у офисов, ужасно замерзли и устали", - отмечается в сообщении на сайте организации от 19.30 мск.

"Обыск всё ещё идёт. Пытаемся отогреться горячим чаем", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Полный ПЦ" от 20.37 мск.

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда. Сегодня стало известно, что дата рассмотрения апелляции назначена на 22 марта.

28 декабря 2021 года Верховный суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе это решение. Руководство "Международного Мемориала" начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

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Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.