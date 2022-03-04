Силовики пришли с обысками в "Мемориал"* и "Гражданское содействие"*

04 марта 2022, 11:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обыски проходят в офисах правозащитных организаций "Мемориал"* и "Гражданское содействие"* в Москве, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов сообщил, что дата заседания по апелляционной жалобе на решение о ликвидации пока неизвестна.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*, решив, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 14 февраля стало известно, что защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда.

"В офисе «Мемориала» на Каретном Ряду идёт обыск", - сообщил в 11.01 мск Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Одновременно обыск проходит в офисе «Гражданского содействия»*, отмечается в другой публикации Правозащитного центра от 11.06 мск. "Организация оказывает юридическую помощь беженцам и мигрантам в России", - поясняется в ней.

Днем ранее, 28 декабря 2021 года, Верховный суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе это решение. Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.