Дата суда по жалобе на ликвидацию "Мемориала"* остается неизвестной

03 марта 2022, 11:30

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Правозащитникам пока неизвестна дата заседания по апелляционной жалобе на решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, сообщил член совета организации Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. 14 февраля стало известно, что защита подала апелляцию на решение Мосгорсуда.

Иск в суд подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. На заседании суда прокурор обвинил Правозащитный центр "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил председатель совета организации Александр Черкасов.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы Правозащитного центра «Мемориал»* на решение суда пока неизвестна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член совета организации Олег Орлов. "В настоящий момент нам эта дата неизвестна", - сказал он.

Отметим, что 28 декабря 2021 года Верховный суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал"*) в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе это решение. Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

Ранее ЕСПЧ заявил, что исполнение судебных решений о ликвидации обоих "Мемориалов"* должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.