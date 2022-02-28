28 февраля 2022, 00:40
Военнослужащий из Калмыкии погиб на Украине
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Сержант российской армии Константин Манджиев погиб "в ходе спецоперации по защите Донбасса", сообщил сегодня глава Калмыкии Бату Хасиков. Ранее военкомат опровергал информацию о гибели уроженцев республики.
Как писал "Кавказский узел",
Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск. Штаб обороны ДНР отчитался о 15 занятых населенных пунктах, а Минобороны Украины – об уничтожении танковой роты российской армии. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".
Погибший на Украине житель Калмыкии служил в армии по контракту, следует из заявления главы республики Бату Хасикова. "При исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса трагически погиб наш земляк, сержант контрактной службы Вооруженных Сил Российской Федерации Константин Юрьевич Манджиев", - сообщил 27 февраля Хасиков на своей странице в Instagram.
Глава Калмыкии принес соболезнования семье "погибшего героя". "Жители России и Калмыкии разделяют вашу скорбь! Константин Манджиев навсегда останется примером мужества и встанет в один ряд с лучшими воинами нашего народа", - заявил он.
Отметим, что 26 февраля в соцсетях появилась информация о гибели четырех жителей Калмыкии. Один из популярных пабликов в Instagram "Подслушано в Элисте" опроверг эти сообщения со ссылкой на заместителя военкома Калмыкии Сергея Минджиева. "По состоянию на утро 26 февраля 2022 года информация о гибели уроженцев Калмыкии на территории проводимой спецоперации на Украине в военный комиссариат не поступала", - заверили администраторы паблика.
Комментариями родственников Константина Манджиева, а также представителей военкомата Калмыкии "Кавказский узел" пока не располагает.
Напомним, 27 февраля Минобороны России признало потери своих военных на Украине, не уточнив их числа.
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Автор: Бадма Бюрчиев источник: корреспондент "Кавказского узла"