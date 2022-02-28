Скриншот публикации на странице Хасиков в Instagram. https://www.instagram.com/p/CafAJostYpA/

28 февраля 2022, 00:40

Военнослужащий из Калмыкии погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант российской армии Константин Манджиев погиб "в ходе спецоперации по защите Донбасса", сообщил сегодня глава Калмыкии Бату Хасиков. Ранее военкомат опровергал информацию о гибели уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. 26 февраля, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кулинского района, офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные полностью заблокировали украинские города Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск. Штаб обороны ДНР отчитался о 15 занятых населенных пунктах, а Минобороны Украины – об уничтожении танковой роты российской армии. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Погибший на Украине житель Калмыкии служил в армии по контракту, следует из заявления главы республики Бату Хасикова. "При исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса трагически погиб наш земляк, сержант контрактной службы Вооруженных Сил Российской Федерации Константин Юрьевич Манджиев", - сообщил 27 февраля Хасиков на своей странице в Instagram.

Глава Калмыкии принес соболезнования семье "погибшего героя". "Жители России и Калмыкии разделяют вашу скорбь! Константин Манджиев навсегда останется примером мужества и встанет в один ряд с лучшими воинами нашего народа", - заявил он.

Отметим, что 26 февраля в соцсетях появилась информация о гибели четырех жителей Калмыкии. Один из популярных пабликов в Instagram "Подслушано в Элисте" опроверг эти сообщения со ссылкой на заместителя военкома Калмыкии Сергея Минджиева. "По состоянию на утро 26 февраля 2022 года информация о гибели уроженцев Калмыкии на территории проводимой спецоперации на Украине в военный комиссариат не поступала", - заверили администраторы паблика.

Комментариями родственников Константина Манджиева, а также представителей военкомата Калмыкии "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, 27 февраля Минобороны России признало потери своих военных на Украине, не уточнив их числа.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров пояснил задачи чеченских силовиков на Украине", "Более 723 тысяч человек подписали петицию против войны с Украиной", "Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе".

Автор: Бадма Бюрчиев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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