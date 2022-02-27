27 февраля 2022, 21:50

Следком заявил о ранении военных при обстреле на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При обстреле с украинской территории российской воинской части в районе станицы Должанской трое военнослужащих получили ранения, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции российских войск в Украине жители приграничных районов Ростовской области и Кубани периодически сообщают о взрывах и обстрелах. Вчера, 26 февраля, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать сообщения в СМИ об обстреле станицы Должанской, в ходе которого, по данным местных жителей, получили ранения три человека.

О том, что трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести при обстреле 26 февраля воинской части около станицы Должанской в Краснодарском крае, Следственный комитет России сообщил сегодня. Во время обстрела с украинской территории также были уничтожены две передвижные радиолокационные станции, уточнило ведомство.

По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 2 статьи 346 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия), говорится в сообщении на сайте Следкома.

Напомним, военная операция российских войск в Украине началась утром 24 февраля. Путин обозначил ее как "специальную военную операцию" в связи с ситуацией в Донбассе и сравнил с кампанией против террористов на Северном Кавказе в начале 2000-х годов. В тот же день украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины. Ежедневно стороны конфликта рапортуют о потерях противника и своих достижениях. Сегодня была распространена информация о возможных переговорах на территории Белоруссии.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

Два судна обстреляны в Азовском море", "Эвакуация жителей приостановлена в ДНР", "Школы и детсады закрыты в пяти районах Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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