Два судна обстреляны в Азовском море

24 февраля 2022, 14:13

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Гражданские суда попали под обстрел украинских вооруженных сил в Азовском море, есть раненые, сообщило Управление погранслужбы ФСБ по Краснодарскому краю.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса. По требованию военных на Азовском море приостановлено судоходство, сообщил сегодня Росморречфлот.

Два гражданских грузовых судна в Азовском море попали под обстрел ВСУ, пишет сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Управление российской погранслужбы по Краснодарскому краю.

В результате обстрела несколько человек получили ранения, проинформировало News.ru со ссылкой на ведомство.

На официальном сайте ФСБ России к 14.10 мск не содержится официального подтверждения этой информации.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".