Азовское море. Фото: Olegzima Синий карандаш.svg https://commons.wikimedia.org/

24 февраля 2022, 14:13

Два судна обстреляны в Азовском море

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гражданские суда попали под обстрел украинских вооруженных сил в Азовском море, есть раненые, сообщило Управление погранслужбы ФСБ по Краснодарскому краю.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а жители Ейска сообщили о взрыве боеприпаса. По требованию военных на Азовском море приостановлено судоходство, сообщил сегодня Росморречфлот.

Два гражданских грузовых судна в Азовском море попали под обстрел ВСУ, пишет сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Управление российской погранслужбы по Краснодарскому краю.

В результате обстрела несколько человек получили ранения, проинформировало News.ru со ссылкой на ведомство. 

На официальном сайте ФСБ России к 14.10 мск не содержится официального подтверждения этой информации. 

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Маневренный фонд для туристов подготовлен в связи с отменой авиарейсов в Сочи", "Минтранс пообещал вывезти всех желающих с юга России", "Эвакуация жителей приостановлена в ДНР".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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