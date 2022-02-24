Школы и детсады закрыты в пяти районах Ростовской области

24 февраля 2022, 13:30

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В приграничных районах Ростовской области отменены занятия в ряде школ, некоторые из учебных заведений перешли на дистанционное обучение. Только в Чертковском районе работу прекратили 24 школы и 23 детсада.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Все желающие покинуть регионы юга России будут оперативно вывезены автобусами и железнодорожным транспортом, заявили в федеральном министерстве транспорта.

В ряде приграничных территорий Ростовской области временно отменены занятия в школах и детских садах, сообщило сегодня Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В Чертковском районе закрыли 24 школы и 23 детских сада, в Миллеровском районе пока закрыты одна школа и один детский сад, в Родионово-Несветайском районе – четыре школы перешли на дистанционное обучение, четыре детских сада закрыли. Пять школ и пять детсадов не работают в Тарасовском районе, в Каменском районе – одна школа перешла на дистант, дети остались дома, говорится сообщении на сайте правительства Ростовской области.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".