Эвакуация жителей приостановлена в ДНР

24 февраля 2022, 13:45

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Власти Донецкой народной республики приняли решение приостановить эвакуацию женщин с детьми и пожилых людей в Россию.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля в Ростовскую область прибыли беженцы из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Президент Украины Владимир Зеленкий заявил сегодня, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией.

Власти ДНР приостановили эвакуацию жителей, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на руководителя республики Дениса Пушилина.

Принято решение приостановить из ДНР в Россию эвакуацию женщин с детьми и пожилых людей, информировал сегодня ТАСС. "Эвакуация населения из ДНР приостанавливается, обстановка спокойная", – привело агентство слова Пушилина.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".