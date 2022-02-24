Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

24 февраля 2022, 12:48

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Украинские власти приняли решение прекратить дипломатические отношения Россией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. После отмены полетов в Ростов-на-Дону в Саратове совершили посадку три самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на брифинге, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией, сообщило РИА "Новости".

Он добавил, что все желающие жители Украины могут получить оружие, передал "Интерфакс".

Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран, написало сегодня онлайн-издание Zn.ua.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "«Эхо Украины» на Кавказе".