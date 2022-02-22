Восемь участников акции сторонников Саакашвили задержаны в Тбилиси

22 февраля 2022, 15:55

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Участники акции в Тбилиси с требованием освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили попытались сегодня перекрыть дорогу и добиться встречи с премьер-министром грузии Ираклием Гарибашвили. Полицейские задержали за неповиновение восемь протестующих.

Как писал "Кавказский узел", к Саакашвили, который после возвращения в страну провел длительную голодовку, не допускают личного врача, что нарушает права арестованного, рассказал 19 января "Кавказскому узлу" адвокат политика. 4 февраля Михаил Саакашвили и его защита попросили судью обязать Пенитенциарную службу пустить к арестованному политику личного врача, но суд не удовлетворил ходатайство. 15 февраля стало известно, что администрация тюрьмы в Рустави запретила членам семьи бывшего президента Грузии посещать его чаще одного раза в месяц. 21 февраля Саакашвили объявил о начале бессрочной голодовки с требованием обеспечить ему надлежащее лечение. По его словам, он принял это решение, несмотря на предупреждение врача о риске летального исхода.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Полиция задержала участников акции протеста у здания канцелярии правительства в Тбилиси. "В административном порядке задержаны восемь человек. Они обвиняются в неподчинении законным требованиям полиции", — сообщило агентство "Грузия Online" со ссылкой на МВД Грузии.

Участники акции, представители и сторонники партии "Единое национальное движение", требовали встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Активисты подготовили плакаты, но полиция не позволила им перекрыть дорогу и встретить премьера.

Сторонники Саакашвили считают, что активистов задержали без основания. "Мы пришли, чтобы напомнить премьеру, что он убивает Михаила Саакашвили", — заявил один из участников акции.

Голодовка, которую объявил Саакашвили, станет серьезной угрозой для его жизни, заявил председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. "Еще одна радикальная мера после того, как он голодал 50 дней, безусловно, создаст серьезную угрозу его жизни", - привел его слова "Спутник Грузия". По мнению лидера ЕНД, требования Саакашвили "очень гуманные и справедливые", а власти должны допустить к нему квалифицированного врача, отмечается в публикации.