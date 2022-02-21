Экономисты возложили на Нацбанк Грузии вину за ухудшение ситуации в стране

21 февраля 2022, 06:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В мировом индексе экономической свободы Грузия заняла 26 место. Исследовательский институт Heritage Foundation, который составил индекс, отметил, что в стране наблюдается ухудшение финансового состояния и возникли проблемы со свободой ведения бизнеса. Власти пытаются объяснить экономические проблемы страны внешними факторами, но ключевой проблемой является политика Нацбанка, считают опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал индекс экономической свободы 2022 года, в котором Грузия заняла 26 место среди стран мира. Показатель экономической свободы страны составляет 71,8. Кроме того, страна заняла 18 место среди 45 стран Европы. По большинству показателей (имущественные права, эффективность судебной системы, фискальная политики, свобода ведения бизнеса, деловая и денежная свобода) зафиксировано снижение показателей, единственное улучшение - в области свободы торговли.

"За последние пять лет экономический рост Грузии был сильнее в 2019 году, отрицательным в 2020 году и восстановился в 2021 году <...> Из-за ухудшения финансового состояния и снижения свободы ведения бизнеса в Грузии зафиксировано общее падение экономической свободы на 4,2 пункта с 2017 года, страна опустилась до нижней половины категории "в основном свободные". Показатели свободы торговли и налогового бремени остаются свободными, но эффективность судебной системы и свободы труда нуждаются в улучшении", - говорится в сообщении на сайте института.

По словам вице-президента по операционной деятельности Центра международных исследований и прогнозирования Ники Шенгелия, существует несколько причин, почему в Грузии в 2021 году наблюдалась экономическая нестабильность и повышались цены.

"Повышение цен вызвано высокой инфляцией. Как известно, Грузия является импортозависимой страной, поэтому в связи с тем, что цены на продукты и сырье выросли в странах-импортерах, а также цены выросли из-за доставки, к ввозимой продукции добавляются налоги, и товары дорожают. Кроме того, инфляция была вызвана ростом цен коммунальных услуг - за природный газ, электричество и воду <...> Вызывает ли такая ситуация протест у населения? Я бы сказал, что протест вызван, конечно, внутренними факторами, но этот внутренний протест еще не перерос в массовые митинги", - сказал он 20 февраля корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что государство пытается как-то регулировать цены на лекарства и топливо, "но пока безрезультатно".

Депутат парламента Грузии, бывший президент Национального банка Роман Гоцеридзе сравнил инфляцию в Армении, где они составила 7,1%, и в Грузии, где она достигла 13,9%. "Почему годовая инфляция в Армении в январе составила 7,1%, а в Грузии – 13,9%? Что, там хлеб не едят или бензин в машину не заливают? Чтобы пшеница и топливо попали туда, в Армению, они должны сначала пройти через грузинские порты, дороги и таможню. Иначе говоря, они (граждане Армении) несут дополнительные расходы (по сравнению с гражданами Грузии) <...> Уровень инфляция лари в 2021 году был самым высоким за все время существования независимой Грузии. Если в 1996 году ее уровень был 13,8%, то в 2021 году инфляция уже 13,9%", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Гоцеридзе, властям не стоит сваливать эти показатели на внешние факторы. "Инфляция во многом является внутренней проблемой и во главе этой проблемы стоит государство. Инфляция в Турции составила 36%, и глава Национального статистического управления был уволен. В мире 193 страны, в 170 из них цены выросли меньше, чем в Грузии. Что, там не было эпидемии короновирусной инфекции? В Европе 50 стран, в 49 из них цены выросли меньше, чем в Грузии. Как говорится, факты упрямая вещь. Монетарная политика и фискальная политика Нацбанка являются основной причиной роста цен и обесценивания лари, а не так называемые внешние факторы", - считает Гоцеридзе.

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили выступил на пленарном заседании парламента 17 февраля. Особо он остановился на двух вопросах - основных экономически и фискальных параметрах и на текущих реформах в министерстве.

"В 2021 году реальный экономический рост составит 10,6%, что в 2,5 раза выше, чем первоначально прогнозировалось. По сравнению с 2019 годом темпы экономического роста улучшились на 3,1%", - сказал министр финансов.

По словам министра, бюджет на 2021 год планировался как в эпидемиологически, так и в экономически сложных условиях, поэтому 2021 год начался довольно сложно - в январе был экономический спад на 11,5%. Ситуация изменилась в марте-апреле, когда наблюдался положительный темп роста. В то же время начался процесс стремительного улучшения внешнеторговых и других экономических показателей, сказал министр.

Хуцишвили отметил, в результате высокого экономического роста номинальный ВВП был значительно увеличен и составил 59,6 млрд лари (около 20 млрд долларов) вместо первоначально прогнозируемых 53,4 млрд лари (около 18 млрд долларов). В результате в 2021 году уровень ВВП на душу населения увеличился до 5000 долларов.

По словам министра, 2021 год выдался впечатляющим и с точки зрения внешней торговли. Экспорт в 2021 году увеличился в целом на 26,9 процента, в том числе местный экспорт – на 29,9 процента. Несмотря на пандемию, чистый показатель денежных переводов в 2020-2021 годах имел тенденцию к росту.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Тбилиси пожаловались, что рост цен существенно ударил по их бюджету.

«Я не понимаю, что такое инфляция. Но я точно знаю, что в прошлом году я покупала подсолнечное масло за три лари (один доллар), а сейчас я вынуждена покупать подсолнечное масло за 7,5 лари (2,5 доллара). Потому что дешевле подсолнечного масла нет. Простая белокочанная капуста подорожала с прошлого года в три раза. Я уже не говорю о лекарствах. Есть программы по субсидированию лекарств, но мне нужны те лекарства, которые не входят в список субсидируемых. Жить стало тяжело», - отметила пенсионерка Тамара.

Владелица небольшой гостиницы в Старом Тбилиси Нателла рассказала, что у них в гостинице появились туристы. «Но обслуживающий персонал пришлось отпустить, цены снизить, всю работу мы выполняем вместе с сестрой. Раньше у нас работали три человека, сейчас у нас нет возможности платить им зарплату», - посетовала она.