Земледельцы в Кахетии оказались на грани банкротства из-за отсутствия компенсаций

16 сентября 2021, 07:44

В одних районах Кахетии власти существенно занизили суммы компенсаций за побитый виноград, а в других еще не оценили ущерб от непогоды. Виноградари имеют кредиты в банках и из-за потери дохода в текущем году будут вынуждены работать в убыток в последующие сезоны, пожаловались местные земледельцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 августа в Телавском, Гурджаанском и Кварельском районах Кахетии практически полностью оказался уничтожен урожай винограда, арбузов и персиков из-за сильного ветра с градом. Ураган также повредил жилые дома. 28 августа власти пообещали компенсации потерявшим урожай местным виноградарям.

Фермеры пожаловались на значительный урон из-за урагана

Власти существенно занизили ущерб, нанесенный непогодой фермерам, пожаловался фермер Дито из микрозоны Киндзмараули Карельского района. "У меня два гектара земли и за каждый гектар власти платит максимум по 3000 лари (около 960 долларов), и то в том случае, если эту сумму я не получил от сдачи битого винограда. Для меня выходит, что это максимум 15 процентов от ожидавшегося урожая", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Дито, он свое хозяйство ведет вместе с братом и для них главная проблема – это выплата банковского кредита. "За год мы тратим деньги, которые получаем от урожая. Кроме бытовых расходов на еду, на одежду, приходится тратиться на удобрения, лекарства и прочее. В этом году мы, фактически получим только то, что достаточно для выплаты кредитов в банке. Но придется брать новый кредит, чтобы прожить этот год. Получается, мы не сможем следующий год работать с прибылью", – пояснил Дито.

Чтобы восстановить виноградник потребуется около трех лет года, отметил фермер. "Только через три года новый виноградник даст первый урожай, а полностью восстановится только лет через пять", – подчеркнул он.

Фермер из Гурджаани Заза заявил, что понес значительные убытки. "У меня пять гектаров земли и весь урожай пропал. Обычно я снимаю девять тонн урожая в с гектара, так что продажа дает по 9-17 тысяч лари (2890-5470 долларов) за один гектар. Но эти деньги на весь год", – сказал Заза корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, власти пока что не предлагали компенсацию. "У нас в Велисцихе еще не работала комиссия, мы не знаем, получим компенсацию или нет", – пояснил он.

На вопрос, страхуются ли фермеры, он ответил, что нет. "Условия невыгодные. Затраты очень большие – 1000 лари (около 320 долларов) за гектар в год выходит, а в случае потери урожая компенсируются не все потери", – рассказал Заза.

Фермер Дито из Кварели также заявил, что не застраховал урожай. "Какой смысл страховаться? Град же не каждый год идет и получается, что просто теряешь деньги", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Последствия от непогоды не оказали существенного влияния на рынок, отметил сотрудник администрации Телавского муниципалитета Михаил Самадашвили. "В нашем муниципалитете пострадали только два села, здесь наименьший ущерб из всех трех районов, ни одна зона не пострадала в такой степени, чтобы повлиять на рынок. Например, вино Цинандали будет присутствовать в том же количестве, что и обычно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Гурджаанском районе непогода нанесла ощутимый урон, заявил мэр Гурджаанского муниципалитета Арчил Хандамашвили. "У нас очень много убытков. Пострадали виноградники в районе Вазисубани, Велисцихе. Вряд ли это окажет влияние на рынок сбыта – все-таки винные компании продают вино урожаев разного года. Но крестьяне получили значительный ущерб", – сказал Хандамашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Комиссия по оценке ущерба продолжает работу в Кахетии, сообщил сотрудник Агентства развития сельского хозяйства Грузии. За каждый гектар фермеры получат по 3000 лари, если урожай уничтожен на 100 процентов. В случае же если часть урожая будет принята по заниженной цене винзаводами, то из 3000 лари вычитается та сумма, которую уже получил от винзавода фермер. При этом максимальная сумма выплат одному хозяйству не должна превышать 690 тысяч лари (около 221,8 тысячи долларов), рассказал он.

"Конечно, этот виноград не годится для вина – только для чачи. Тем не мене, это хоть какая-то компенсация жителям, чтобы они смогли восстановить виноградник и продолжать свою работу", – сказал мэр Гурдаани Арчин Хандмашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Земледельцы назвали невыгодными условия страхования урожая

Взносы за ставку белого вина не доходят о 1000 лари за гектар, сообщил сотрудник страховой компании TBC insurance. "На любой белый виноград страховка обходится частному лицу 340 лари (около 110 долларов) за гектар за один урожай, и страховая выплата составит 8000 лари (около 2600 долларов) в случае потери. За красный виноград страховка составляет 637 лари (около 205 долларов), а страховая выплата составляет 15 000 лари (около 4825 долларов)", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник страховой компании пояснил, что указанные суммы взносов неполные. Действительный взнос за белый виноград составляет 680 лари (около 220 долларов), а за красный виноград – 1274 лари (около 410 долларов). "Дело в том, что в Грузии действует государственная программа по пропаганде страхования, поэтому половину затрат за страховку для каждого виноградаря государство берет на себя", – пояснил сотрудник TBC insurance.

Страхование на урожай каждого года начинается в марте, а заканчивается в октябре. "К вам приходят наши сотрудники для оценки урожая весной – когда только появляются виноградные зернышки, чтобы убедиться в том, что урожай действительно ожидается, а заканчивается время страховки уже тогда, когда вы собираете урожай", – рассказали в страховой компании.

На вопрос, будет ли возобновлена страховка в 2022 году, в TBC insurance заявили, что пока не обладают этой информацией, однако если фермер изъявит желание, то страховая компания застрахует его урожай, но уже по цене дороже, чем половина страховки, передал корреспондент "Кавказского узла"

В Кахети в 2020 году было застраховано 12 725 участков различной площади, сообщил сотрудник Ассоциации страховщиков Грузии. "То есть, страховой продукт приобретает популярность среди фермеров", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Однако сами фермеры говорят, что количество желающих застраховаться будет всегда ограничено. "Человек получает с одного гектара 1000-2000 лари в год. Если это 10 гектаров, то можно потратить в среднем 3400 лари (около 310 долларов) за весь участок, чтобы получить примерно 16 500 лари (около 5300 долларов). Но если меньше, то это уже невыгодно, А если за все платить самостоятельно, то и вовсе получается 13 000 лари (около 4180 долларов) в год. В месяц доход 100 лари (около 32 долларов) – это недостаточно для семьи в Грузии", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" фермер Джони из Зинобиани.

"У меня 8 гектаров и мне предлагали застраховаться. Но мне это невыгодно – постоянно терять по 3000 лари в год при том, что град бывает раз в 10 лет", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" фермер Георгий из Кварели.

Экономист усомнился в обоснованности субсидирования страховки

Пока власти Грузии будут продолжать выплату компенсации за потерянный урожай, изменений отношения фермеров к страхованию ждать не стоит, считает экономист, профессор ТГУ Иосеб Арчвадзе. "На сегодняшний день фермер уверен, что полностью от града он не разорится, потому что государство в любом случае оплатит ему потерю урожая. Так что эти люди правы – им выгоднее один раз потерять половину дохода, чем каждый год в течение 10 лет терять по 10-20 процентов прибыли", сказал Иосеб Арчвадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Такое положение дел вредит свободному рынку, пояснил экономист. "Для государства оказание такой помощи, конечно, невыгодно. Оно тратит деньги только на имидж. Виноград для Грузии является сакральным продуктом, поэтому чтобы поддержать его культ государство тратит большие средства. Но это больше имеет психологическое значение, нежели экономическое", – полагает Арчвадзе.

Чтобы повысить заинтересованность фермеров в страховании нужно менять культуру производственных отношений, добавил он. "Во-первых, нужно повысить урожайность земли. Если урожай не дает возможности процветать, то хозяйство убыточное. Во-вторых, фермерам следует допустить на свои участки экспертов, чтобы они контролировали и давали советы по уходу за виноградом. Ну и в-третьих, нужно осваивать те ниши сбыта, которые дают винодельческой отрасли реальный доход", – подчеркнул Йосеб Арчвадзе.