Политологи оценили результаты парламентского бойкота для партии Саакашвили

08 февраля 2022, 03:32

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Оппозиционная партия "Единое национальное движение" вернулась к работе в парламенте после длительного бойкота и потребовала создать комиссию для расследования фактов бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили в тюрьме. Инициатива с созданием комиссии - формальный повод для прекращения бойкота, который принес оппозиции больше вреда, чем пользы, указали политологи.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Михаила Саакашвили, обвиненного в незаконном пересечении границы Грузии, проходит в Тбилисском горсуде. При этом к Саакашвили, который после возвращения в страну провел длительную голодовку, не допускают личного врача, что нарушает права арестованного, рассказал 19 января "Кавказскому узлу" адвокат политика. 4 ферваля Михаил Саакашвили и его защита попросили судью обязать Пенитенциарную службу пустить к арестованному политику личного врача, но суд не удовлетворил ходатайство. Сторонники бывшего президента Грузии пришли к зданию суда, чтобы поддержать его.

Бюро парламента Грузии 7 февраля зарегистрировало инициативу оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) о создании временной следственной комиссии по бесчеловечному обращению в заключении с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Инициатива будет вынесена на рассмотрение на пленарном заседании парламента и для ее создания необходимо 50 голосов депутатов. Необходимо отметить, что у оппозиции 64 мандата в высшем законодательном органе страны, из них у фракции партии "Единое национальное движение" - 30 мандатов, у фракции партии "Лело" - семь мандатов, остальные оппозиционеры во фракциях не состоят, а некоторые из них бойкотируют работу парламента, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Наряду с рассмотрением вопроса о временной следственной комиссии по делу Саакашвили, парламент внезапно повторно поднял вопрос об упразднения мандатов нескольким бойкотирующим депутатам, заявил депутат парламента от ЕНД Леван Бежашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Причем в первый раз при рассмотрении этого вопроса депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" приняли решение сохранить им мандаты. Возможное упразднение депутатских мандатов оппозиционерам Леван Бежашвили связал с вопросом создания следственной комиссии, поскольку для оппозиционеров имеет значение каждый голос.

"Грузинская мечта" старается упразднить мандаты оппозиционеров, чтобы каким-нибудь образом оказать влияние на создание следственной комиссии. На протяжении нескольких месяцев в отношении этих депутатов были вопросы, (представители "Грузинской мечты") отказались упразднять их мандаты и сейчас повторно поднимают этот вопрос. Для оппозиции сейчас важен каждый голос, так как стоит вопрос возможности создания комиссии", - сказал Бежашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Депутат указал на правомерность создания парламентской комиссии, поскольку из обнародованных видеозаписей о размещении Саакашвили в тюремной больнице отчетливо видно бесчеловечное обращение с ним. Более того, исчезли несколько минут видеозаписи. Также об обращении с бывшим президентом свидетельствует и то, что после того, как к нему в палату вошел конвой для этапирования в тюрьму, Саакашвили потерял сознание в Горийском госпитале, где проходил лечение. Все эти факты порождают вопросы у общества о законности действий, отметил депутат.

Оппозиционный депутат от Республиканской партии Тамар Кордзая считает, что комиссия будет создана в условиях единства оппозиции. "Если что и возможно в этом парламенте, так это создание следственной комиссии и надзор оппозиции за ее работой. Поэтому есть перспективы у этой комиссии", - сказала она в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Однако в правящей партии "Грузинская мечта" скептично отнеслись к инициативе оппозиционеров, не видя объективных причин для проведения такого расследования. Депутат от партии Нино Цилосани заверила, что "нет оснований для подозрений в бесчеловечном обращении в отношении одного конкретного заключенного". Бывший спикер парламента Арчил Талаквадзе счел, что своей инициативой ЕНД решило завуалировать истинную причину начала работы в парламенте.

"Как видно - это повод, чтобы прямо не говорить своим сторонникам правду о необходимости возвращения в парламент, чего требует общественность и советуют наши международные партнеры. Решили придумать еще какой-нибудь вопрос, чтобы оправдать возвращение в парламент и работу в нем", - сказал Талаквадзе в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Грузинские политологи, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", сошлись во мнении, что ЕНД вернулось на работу в парламент и инициировало создание временной следственной комиссии для использования всевозможных рычагов в борьбе против правящей партии. Кроме того, комиссия своим мандатом может собрать документы и материалы по делу Саакашвили, которые не были обнародованы.

"Единое национальное движение" намерено использовать все методы в борьбе с "Грузинской мечтой" - парламентскую трибуну и организацию уличных акций протеста. Правящая партия будет всячески противостоять работе этой комиссии, которая должна будет собрать ряд информации и документов из госструктур", - сказал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

При этом "Грузинская мечта" теряет свое влияние, рейтинг партии упал и она подвергается международному давлению. В совокупности партия потеряла большинство в органах местного самоуправления в ряде округов и рискует потерять большинство и парламенте, если от партии отколется несколько ее депутатов.

Однако координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе считает, что возвращение ЕНД к работе в парламенте обусловлено несколькими причинами, в числе которых и полученное партией указание от Саакашвили о проведении борьбы всеми доступными методами для его освобождения и проведения внеочередных парламентских выборов весной. ЕНД - самая крупная оппозиционная партия в высшем законодательном органе страны и, используя парламентскую трибуну, партия постарается "раскачать ситуацию в стране". В парламенте ЕНД может проводить акции протеста и перформансы, тем самым создавая властям дискомфорт, пояснил он.

"По регламенту парламента, у комиссии есть все возможности, чтобы затребовать всю необходимую информацию в полном объеме и опросить тех людей, которых считает нужным. В рамках своих широких полномочий, комиссия может запросить любой документ. Власти говорят, что им нечего скрывать и они готовы к сотрудничеству с комиссией, чтобы общественность узнала всю правду. Следственная комиссия сможет найти то, что скрыто от общественности", - считает Анджапаридзе.

По его мнению, своим бойкотом парламентской деятельности ЕНД не добилось никаких положительных результатов для себя. Скорее это послужило во вред партии - к ней снизилось доверие международных партнеров страны, которые перестали ее рассматривать, как "эксклюзивную прозападную силу". Недавно прямо и открыто чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан призвала ЕНД вернуться к работе в парламенте. Подобные действия ЕНД и сложившая ситуация сыграла положительную роль для "Грузинской мечты", которая, воспользовавшись ситуацией, обозначила себя политической силой, способной обеспечить стабильность в стране, что "очень важно для Запада и грузинского общества", отметил Анджапаридзе.

"Несмотря на все изъяны в своей работе, "Грузинская мечта" предстала перед электоратом и международным сообществом более-менее приемлемой силой, с которой со скрипом, но можно сотрудничать. В то время как ЕНД своей ошибочной стратегией загнала себя в весьма незавидное положение", - сказал эксперт.

В свою очередь доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая считает, что ЕНД руководствовалось двумя причинами для возвращения в парламент – провалом в тактике проведения уличных массовых акций протеста, на которые партия не смогла собрать людей, и созданием следственной комиссии. Однако в вопросе создания комиссии ЕНД также столкнулось с серьезной проблемой – часть оппозиционеров отказывается поддержать эту инициативу.

"Сложно сказать, насколько эффективным будет расследование – пытали или не пытали Саакашвили, и будет ли смысл это расследовать. Фактически ЕНД хочет, чтобы имя Михаила Саакашвили было на слуху, чтобы его вопрос не ушел с повестки информационных лент и повести политической турбулентности в стране", - сказал он.

По словам Маисаи, бойкотируя деятельность парламента, ЕНД не удалось парализовать его работу, часть оппозиционеров приняла в ней участие. Это выявило отсутствие единства не только среди оппозиции, но и серьезный политический кризис в самой партии, так как от нее откололись не только значимые ее представители, но и ее председатель – Григол Вашадзе. Сложившая ситуация позволила правящей партии одержать победу - продлив свой "мандат руководства парламентом" до 2024 года. При том, что фактически "Грузинская мечта" проиграла выборы в органы местного самоуправления – потеряли контроль над важным городом Рустави, в райцентре Цаленджиха, а сейчас стоит вопрос потери контроля над Батуми, Кутаиси и Зугдиди, отметил эксперт.