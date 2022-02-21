Саакашвили в суде заявил о начале бессрочной голодовки

21 февраля 2022, 16:42

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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку с требованием обеспечить ему надлежащее лечение. Это решение принято, несмотря на предупреждение врача о риске летального исхода, заявил в суде Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Михаила Саакашвили проходит в Тбилисском горсуде. При этом к Саакашвили, который после возвращения в страну провел длительную голодовку, не допускают личного врача, что нарушает права арестованного, рассказал 19 января "Кавказскому узлу" адвокат политика. 4 февраля Михаил Саакашвили и его защита попросили судью обязать Пенитенциарную службу пустить к арестованному политику личного врача, но суд не удовлетворил ходатайство. Сторонники бывшего президента Грузии пришли к зданию суда, чтобы поддержать его. 15 февраля стало известно, что администрация тюрьмы в Рустави запретила членам семьи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили посещать его чаще одного раза в месяц.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили объявил сегодня в суде бессрочную голодовку. По его словам, это решение вызвано тем, как власти обращаются с ним. "С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку, эта голодовка - реакция на то, как обращается режим со мной и нашим народом", - привел слова третьего президента на заседании суда "Интерпрессньюс".

По словам бывшего президента, его врач из Голландии категорически запретил ему вновь начинать голодовку, так как это может привести к летальному исходу. "Я иду на это. Пусть все увидят, что значит любовь к родине, пусть все увидят, что значит ставить выше свою страну", - приводятся в публикации слова Саакашвили.

Он привел свое единственное требование по поводу голодовки — обеспечить в тюрьме медицинский уход. "Мое требование — обеспечить надлежащее медицинское обслуживание, как этого требуют консилиум при народном защитнике и центр "Эмпатия". Я уверен, что, если бы приехали международные эксперты, они сказали бы то же самое. Это конкретное требование. Это не значит, что ко мне должны впустить очередного несчастного, запуганного врача, у которого снимут с работы мужа, или выгонят его ребенка из института, или проделают разные другие фокусы, которые я уже освоил в этой мафиозной системе, больше у них так не получится", - цитируют Саакашвили "Новости-Грузия"

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия назвал требование Саакашвили справедливым. По его словам, это то, о чем просили сторонники Саакашвили на протяжении нескольких месяцев. "Хочу надеяться, что в учреждение допустят врача, который нужен ему для защиты своей жизни и здоровья", - перевел "Кавказский узел" его слова в эфире "Мтавари Архи". Вместе с тем Мелия назвал Саакашвили пленником и заложником, так как он сильно ограничен в правах.

Заседание суда по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и вторжении в деятельность частной телекомпании "Имеди" проходит на фоне акции протеста у здания суда, около которого собрались сторонники Саакашвили. Как следует из сюжета телекомпании "Рустави 2", протестующие стоят с флагами, с портретами третьего президента и лозунгами "Свободу Саакашвили".

2 ноября 2007 года перед зданием грузинского парламента начался бессрочный митинг объединённой оппозиции, на который собрались около 300 тысяч человек. Первоначально оппозицией выдвигались три основных требования: честные выборы в соответствии с Конституцией, переход к парламентской республике, прекращение нарушений прав человека. Но после того, как 7 ноября 2007 года грузинский спецназ дважды жестоко разгонял митингующих, применив слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и дубинки, оппозиция выдвинула требование немедленной отставки президента Саакашвили. При разгоне митинга оппозиции пострадали более 500 человек. Власти силой прекратили вещание всех оппозиционных СМИ, в том числе телеканалов "Имеди" и "Кавкасия", а также проправительственной телекомпании "Рустави-2", говорится в биографической справке о Михаиле Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Новости о событиях вокруг суда над Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".