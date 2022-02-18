Грузинская оппозиция припомнила главе ЦИК нарушения на выборах в парламент

18 февраля 2022, 10:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оппозиционные депутаты парламента Грузии отказалась поддержать кандидатуру Георгия Каландаришвили, повторно избранного председателем ЦИК страны, припомнив, что комиссия игнорировала жалобы оппозиции во время выборов в парламент в 2021 году. Отказ оппозиционеров поддержать Каландаришвили привел к тому, что срок его полномочий был продлен всего на полгода, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре-ноябре 2020 года в Грузии в два тура прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов и получила 90 из 150 мандатов. Оппозиция заявила о подтасовке результатов и отказалась участвовать в деятельности парламента в первый же день его работы. Представители грузинской оппозиции неоднократно указывали на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования с данными ЦИК. Активистами были направили в Центризбирком жалобы, но ни одна из них не была удовлетворена. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся на карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили тогда власти страны.

В Грузии 2 октября 2021 года прошло голосование на выборах мэров и депутатов местных собраний. На 30 октября 2021 года в Тбилиси, Рустави, Кутаиси и еще 17 городах Грузии был назначен второй тур выборов, так как там кандидаты в мэры не набрали нужного числа голосов.

Георгий Каландаришвили был избран на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) повторно на шестимесячный срок. Согласно законодательству, председатель ЦИК должен быть избран 2/3 голосов от списочного состава парламента сроком на пять лет. Если кандидат не получит поддержку такого количества депутатов, то срок его полномочий на посту председателя ЦИК составляет полгода. Депутаты от крупных оппозиционных партий отказались поддержать кандидатуру Каландаришвили на этом посту. В частности, они указали на ряд претензий, возникших во время проведения выборов в органы местного самоуправления осенью 2021 года, проведенных ЦИК под его руководством.

"Наша фракция не голосовала при избрании главы Центризбиркома. Мы открыто сказали, что Каландаришвили не заслуживает доверия оппозиции и общества и тому подтверждение проведенные выборы. Каландаришвили – ставленник правящей партии "Грузинская мечта", зависим от партии и выполняет ее волю", – сказала председатель парламентской фракции партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, во время проведения ее предвыборной кампании на пост мэра Кутаиси ей сообщили схему фальсификации выборов "Грузинской мечтой", однако Каландаришвили не отреагировал на заявления оппозиции. Сам факт того, что правящая партия не избрала его на полный срок полномочий – пять лет, указывает, что доверия к выборам быть не может. "Грузинской мечте" важно получение желательных для нее результатов выборов, и при этом не имеет значения, на какой срок избран глава ЦИК, считает Деканоидзе.

Избрание Каландаришвили главой ЦИК на пятилетний срок полномочий невозможен без поддержки оппозиции, а его кандидатура не одобрена по причине того, что во время выборов он допустил множество ошибок. В частности, были несбалансированные итоговые протоколы, принятые участковыми избирательными комиссиями, отметил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Лаша Дамения. "В участковых комиссиях шесть членов по профессиональному признаку назначаются окружными избирательными комиссиями – назначают людей, знающих, как проводить выборы, избирательное законодательство, и они должны быть нейтральными. В действительности же назначают либо активистов "Грузинской мечты", либо родственников или друзей, в результате участковые комиссии принимают итоговые протоколы, в которых нет баланса. Занимая пост главы ЦИК, Каландаришвили обеспечил "Грузинской мечте", чтобы ее представители в избирательных комиссиях были бы большинстве", – сказал Дамения корреспонденту "Кавказского узла".

Каландаришвили избран на полгода председателем ЦИК из-за того, что у правящей партии нет политической воли, избрать председателя ЦИК на полный срок – пять лет, считает депутат парламента от партии "Стратегия Агмашенебели" Теона Акубардия. "Миссия наблюдателей ОБСЕ оценила выборы, как хорошо администрированные. Хорошая администрация не означает хорошее проведение. Нарушения происходят не только в день выборов, но и за весь период их проведения – от начала предвыборной кампании до принятия итогового протокола ЦИК", – сказала Акубардия корреспонденту "Кавказского узла".

При политической воле можно найти кандидатуру на пост главы ЦИК, устраивающую всех. Такой кандидат должен быть открыт для консультаций с оппозицией, и выдвинуть его должен неправительственный сектор. Каландаришвили на посту председателя Центризбиркома не вызывает доверия у оппозиции, хотя человек на этой должности должен пользоваться ее доверием, добавила она.

При отсутствии доверия оппозиции, Каландаришвили будут критиковать, в том числе и необоснованно, обратил внимание аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Валерий Чечелашвили.

"Это означает продление политического кризиса", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К выборам в органы местного самоуправления, проведенным ЦИК под председательством Каландаришвили, было много вопросов у оппозиции и НПО, также были в работе и недочеты, отметил доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая. "Каландаришвили избран на этот пост сроком на шесть месяцев, поскольку для "Грузинской мечты" промежуточные выборы важны, так как они могут изменить власть на местах, а он, по мнению партии, отлично справился со своей задачей. С одной стороны Каландаришвили дискредитирован выборами 2021 года. А с другой – выгоден правящей партии, поэтому его и избрали на короткий срок", – сказал Маисая корреспонденту "Кавказского узла".

1 октября 2021 года, накануне выборов в Грузии, в страну вернулся бывший президент Михаил Саакашвили. На родине ему был заочно вынесен приговор по двум уголовным делам. 20 октября Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. После ареста он объявил голодовку. Подробности о том, чем было чревато для Саакашвили возвращение в Грузию, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Материалы о выборах в Грузии и возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".