Полицейские в Адыгее арестованы за попытку украсть банкомат

22 февраля 2022, 08:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два сотрудника полиции попытались тросом вытащить банкомат из магазина в Шовгеновском районе Адыгеи, оба арестованы, сообщили следователи. МВД по региону рапортовало о проведении служебной проверки.

По версии следствия, два сотрудника одного из районных отделов полиции утром 12 февраля приехали на машине "Газель", на которой была установлена лебедка, к магазину "Магнит Косметик" в ауле Хакуринохабль. Далее они разбили арматурой оконное стекло в магазине и при помощи лебедки попытались вытащить банкомат, установленный в магазине.

"Банкомат уперся в стойки дверной коробки и оконного проема, а также сработала сигнализация магазина и самого банкомата. Опасаясь быть застигнутыми на месте преступления, злоумышленники отцепили лебедку от банкомата и скрылись на автомобиле, который в последующем сожгли на территории Шовгеновского района", – сообщило 21 февраля на своем сайте следственное управление СКР по Адыгее.

Полицейским предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Покушение на кражу в особо крупном размере". "Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавило ведомство.

Часть 3 статьи 30 УК РФ оговаривает действия, которые признаются покушением на преступление. Пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Покушение на кражу в особо крупном размере" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Речь идет о сотруднике ДПС ГИБДД и о сотруднике межмуниципального отдела МВД России "Кошехабльский", сообщило 21 февраля на своем сайте МВД по Адыгее. "При подтверждении вины сотрудников ОВД, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности, а их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности", – подчеркнуло ведомство.

Комментариев от адвокатов сотрудников полиции относительно сообщения следственного управления СКР по Адыгее и МВД по Адыгее не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября 2021 года суд назначил штраф в 800 тысяч рублей начальнику отдела полиции по Майкопскому району Адыгеи, признав его виновным в получении взяток от подчиненных.