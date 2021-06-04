Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

04 июня 2021, 10:08

Замглавы района в Адыгее заподозрена в получении взяток

Заместитель главы Гиагинского района Адыгеи получила от подчиненных деньги за включение в списки претендентов на премии, предположили следователи.

По данным следствия, подозреваемая в декабре 2020 года получила от двух своих подчиненных взятку в сумме 30 тысяч рублей, пообещав за это покровительство по службе. Она должна была включить этих сотрудников в списки на премии по итогам работы за 2020 год. "В результате проведенных обысковых мероприятий по месту жительства и работы подозреваемой, изъяты документы и другие материалы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Чиновница подозревается в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст.290 УК России). Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал об аресте мэра Майкопа Андрея Гетманова по обвинению в вымогательстве.

Примечание:

"Кубань стала лидером рейтинга Генпрокуратуры по числу взяток", "Два силовика в Адыгее осуждены на восемь лет за вымогательство взятки", "Подрядчик заподозрен в мошенничестве при строительстве ФАП в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел";

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